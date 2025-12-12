Coluna ADI pelo Paraná

Corridas Noturnas
Paraná - O Circuito de Corridas Noturnas Ilumina o Paraná estreia no dia 7 de fevereiro, em Guaratuba, celebrando os avanços na modernização da iluminação pública no Estado. A iniciativa conecta esporte, bem-estar e inovação ao mostrar os efeitos da tecnologia LED nos espaços urbanos. Segundo o secretário das Cidades, Guto Silva, a ação “mostra, na prática, como a iluminação em LED está deixando as cidades mais seguras e mais bonitas à noite”.
Turismo no Paraná
O Turismo Sustentável e de Natureza do Paraná ganhou novo destaque nacional com a vitória da Grande Reserva Mata Atlântica no Prêmio Nacional do Turismo 2025, organizado pelo Ministério do Turismo. Premiada na categoria Governança e Gestão do Turismo, a iniciativa foi reconhecida pelo modelo colaborativo da Rede de Portais, que reúne mais de mil participantes. Para o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, o resultado reforça a imagem do Paraná como o Estado mais sustentável do País.
Para as Mulheres
O Paraná alcançou a segunda posição nacional em municípios habilitados no Edital de Fortalecimento da Gestão de Políticas para as Mulheres, com 43 cidades classificadas pelo Ministério das Mulheres. O resultado destaca o avanço da governança estadual e o fortalecimento da política para mulheres, impulsionado pela atuação da Semipi. Segundo a secretária Leandre Dal Ponte, o desempenho demonstra maior preparo técnico e acesso às oportunidades federais.
Nota “A”
A Copel recebeu nota “A” no questionário de Mudanças Climáticas do CDP 2025, ingressando no seleto grupo de empresas reconhecidas mundialmente pela excelência em gestão ambiental. O resultado confirma a companhia como referência internacional em governança climática, transparência e compromisso com a transição energética. Apenas cerca de 2% das mais de 22 mil empresas avaliadas alcançam esse nível de desempenho. Para a superintendente de Sustentabilidade, Luisa Nastari, a conquista consolida a maturidade da agenda ESG da Copel e seu protagonismo no setor elétrico brasileiro.
Deputados federais
Quatro parlamentares do Paraná figuram entre os deputados federais mais bem avaliados no Prêmio Excelência Parlamentar 2025. O destaque é Luisa Canziani (PSD), que alcançou 8,39 pontos, seguida por Pedro Lupion (Republicanos), com 8,34. Logo depois aparecem Padovani (União Brasil), com 8,01, e Sargento Fahur (PSD), que registra 7,91 pontos no levantamento.
Senadores
Os dois senadores do Paraná que aparecem entre os mais bem avaliados no Prêmio Excelência Parlamentar 2025 são Sergio Moro (União-PR), com 7,80 pontos, e Oriovisto Guimarães (PSDB-PR), que registra 7,70 pontos. Ambos figuram no grupo dos 18 senadores destacados nacionalmente pelo desempenho legislativo.
Transporte multimodal
A ANTT realiza, nesta sexta-feira, dia 12 de dezembro, das 10h às 12h, o webinar “Perspectiva do Transporte Multimodal no Brasil”, dedicado a debater desafios e oportunidades da integração logística no país. O evento reunirá especialistas do Fisco, da ABOL e da própria agência para discutir impactos tributários, práticas operacionais e o avanço do modal ferroviário. A iniciativa cria um espaço estratégico de diálogo entre transportadores, embarcadores, operadores e órgãos públicos. As inscrições já estão abertas no site da ANTT.