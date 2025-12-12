Coluna ADI pelo Paraná

Corridas Noturnas

Paraná - O Circuito de Corridas Noturnas Ilumina o Paraná estreia no dia 7 de fevereiro, em Guaratuba, celebrando os avanços na modernização da iluminação pública no Estado. A iniciativa conecta esporte, bem-estar e inovação ao mostrar os efeitos da tecnologia LED nos espaços urbanos. Segundo o secretário das Cidades, Guto Silva, a ação “mostra, na prática, como a iluminação em LED está deixando as cidades mais seguras e mais bonitas à noite”.

Turismo no Paraná

O Turismo Sustentável e de Natureza do Paraná ganhou novo destaque nacional com a vitória da Grande Reserva Mata Atlântica no Prêmio Nacional do Turismo 2025, organizado pelo Ministério do Turismo. Premiada na categoria Governança e Gestão do Turismo, a iniciativa foi reconhecida pelo modelo colaborativo da Rede de Portais, que reúne mais de mil participantes. Para o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, o resultado reforça a imagem do Paraná como o Estado mais sustentável do País.

Para as Mulheres

O Paraná alcançou a segunda posição nacional em municípios habilitados no Edital de Fortalecimento da Gestão de Políticas para as Mulheres, com 43 cidades classificadas pelo Ministério das Mulheres. O resultado destaca o avanço da governança estadual e o fortalecimento da política para mulheres, impulsionado pela atuação da Semipi. Segundo a secretária Leandre Dal Ponte, o desempenho demonstra maior preparo técnico e acesso às oportunidades federais.

Nota “A”

A Copel recebeu nota “A” no questionário de Mudanças Climáticas do CDP 2025, ingressando no seleto grupo de empresas reconhecidas mundialmente pela excelência em gestão ambiental. O resultado confirma a companhia como referência internacional em governança climática, transparência e compromisso com a transição energética. Apenas cerca de 2% das mais de 22 mil empresas avaliadas alcançam esse nível de desempenho. Para a superintendente de Sustentabilidade, Luisa Nastari, a conquista consolida a maturidade da agenda ESG da Copel e seu protagonismo no setor elétrico brasileiro.