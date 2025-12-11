Coluna ADI pelo Paraná

Personalidade do ano

Paraná - O governador Ratinho Junior foi eleito Personalidade do Ano pelo Prêmio TOPVIEW 2025, em cerimônia realizada no Museu Oscar Niemeyer. Representado pelo vice Darci Piana, o chefe do Executivo recebeu destaque por iniciativas de inovação, sustentabilidade e gestão pública eficiente. Ratinho Junior afirmou que o reconhecimento reflete “o trabalho de muita gente dedicada a fazer do Paraná um estado cada vez mais forte”. Além dele, outras 28 personalidades foram homenageadas por atuações de impacto em diferentes áreas.

Unanimidade

A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade a reestruturação da carreira dos servidores do Detran, medida que corrige distorções, atualiza subsídios e garante isonomia com outros quadros do Estado. O líder do governo, deputado Hussein Bakri, destacou que “esses profissionais foram fundamentais para conquistas como a CNH Social e o IPVA mais barato do Brasil”. O investimento anual será de R$ 37 milhões.

IPVA 2026

A Secretaria da Fazenda publicou o calendário do IPVA 2026, que chega com redução histórica de 45,7% para a maior parte dos motoristas. A nova alíquota de 1,9% posiciona o Paraná entre os estados com menor imposto do País. O pagamento da cota única ou da primeira parcela ocorre entre 9 e 15 de janeiro, conforme o final da placa. Mais de 68% da frota será beneficiada pela queda no valor do tributo.

IPVA 2026 II

Quem optar pelo pagamento à vista terá mais 6% de desconto, reduzindo o valor final em quase 50% na comparação com 2025. O imposto poderá ser parcelado em cinco vezes, com vencimentos mensais de janeiro a maio. Motocicletas de até 170 cilindradas seguem isentas, enquanto veículos movidos a GNV, ônibus e caminhões mantêm alíquota de 1%. A arrecadação estimada para 2026 é de R$ 4,6 bilhões.