Coluna ADI pelo Paraná

Personalidade do ano
Paraná - O governador Ratinho Junior foi eleito Personalidade do Ano pelo Prêmio TOPVIEW 2025, em cerimônia realizada no Museu Oscar Niemeyer. Representado pelo vice Darci Piana, o chefe do Executivo recebeu destaque por iniciativas de inovação, sustentabilidade e gestão pública eficiente. Ratinho Junior afirmou que o reconhecimento reflete “o trabalho de muita gente dedicada a fazer do Paraná um estado cada vez mais forte”. Além dele, outras 28 personalidades foram homenageadas por atuações de impacto em diferentes áreas.
Unanimidade
A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade a reestruturação da carreira dos servidores do Detran, medida que corrige distorções, atualiza subsídios e garante isonomia com outros quadros do Estado. O líder do governo, deputado Hussein Bakri, destacou que “esses profissionais foram fundamentais para conquistas como a CNH Social e o IPVA mais barato do Brasil”. O investimento anual será de R$ 37 milhões.
IPVA 2026
A Secretaria da Fazenda publicou o calendário do IPVA 2026, que chega com redução histórica de 45,7% para a maior parte dos motoristas. A nova alíquota de 1,9% posiciona o Paraná entre os estados com menor imposto do País. O pagamento da cota única ou da primeira parcela ocorre entre 9 e 15 de janeiro, conforme o final da placa. Mais de 68% da frota será beneficiada pela queda no valor do tributo.
IPVA 2026 II
Quem optar pelo pagamento à vista terá mais 6% de desconto, reduzindo o valor final em quase 50% na comparação com 2025. O imposto poderá ser parcelado em cinco vezes, com vencimentos mensais de janeiro a maio. Motocicletas de até 170 cilindradas seguem isentas, enquanto veículos movidos a GNV, ônibus e caminhões mantêm alíquota de 1%. A arrecadação estimada para 2026 é de R$ 4,6 bilhões.
Indústria paranaense
A indústria brasileira teve alta em oito dos 15 locais pesquisados em outubro, e o Paraná voltou a registrar desempenho positivo, com crescimento de 0,5%, segundo o IBGE. O avanço coloca o Estado entre os que sustentaram a expansão nacional, ao lado de Goiás, Mato Grosso, Amazonas e outros. Enquanto regiões como Rio Grande do Sul e São Paulo tiveram retração, o resultado paranaense indica resiliência do setor produtivo local. No geral, a produção industrial do país avançou 0,1% no período.
Jogos Abertos
Maringá conquistou o título geral dos Jogos Abertos do Paraná 2025, encerrados em Campo Mourão após oito dias de disputas com mais de 5 mil atletas. Foz do Iguaçu garantiu o segundo lugar no quadro final, seguida por Londrina, que fechou o pódio estadual. A competição reuniu representantes de 99 municípios e movimentou diversas modalidades.
Duplicação
O DER/PR assinou o contrato para duplicar 12,81 km da PR-412, entre Guaratuba e a divisa com Santa Catarina, com investimento de R$ 254,5 milhões. A obra será executada por contratação integrada, que inclui os projetos básico e executivo antes do início dos serviços. O trecho terá pista ampliada, novo viaduto no acesso ao Balneário Coroados e ciclovia até o perímetro urbano. O prazo é de 12 meses para os projetos e 18 meses para a duplicação.