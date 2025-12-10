Coluna ADI pelo Paraná

Em funcionamento

Paraná - O Bonde Urbano Digital (BUD) começa a operar para o público nesta quarta-feira (10), após a viagem inaugural realizada entre Piraquara e Pinhais. O novo sistema de transporte, inédito na América do Sul, chamou atenção pelo silêncio, estabilidade e sensação de modernidade. Guiado por indução magnética, o veículo possui ar-condicionado, capacidade para 280 passageiros e tarifa de R$ 5,50.

Polo de tecnologia

Maringá avança como novo polo de tecnologia e saúde. Representantes da biofarmacêutica chinesa Sinovac apresentaram ao vice-presidente Geraldo Alckmin o projeto de instalar uma unidade de fabricação de vacinas na cidade. A iniciativa segue os avanços da Parceria para Desenvolvimento Produtivo anunciada pelo Ministério da Saúde, que permitirá produzir a vacina contra varicela no país. O acordo prevê investimentos de R$ 600 milhões e transferência de tecnologia em parceria com o Tecpar.

LDO 2026

A Assembleia Legislativa aprovou a Lei Orçamentária Anual de 2026, que projeta um orçamento recorde de R$ 81,6 bilhões para o Paraná e amplia em 4% os valores do ano anterior. A peça reserva R$ 7,1 bilhões para investimentos, o maior volume da história, com obras e ações em todas as regiões. O projeto avança com previsão de R$ 78,9 bilhões para o Orçamento Fiscal e da Previdência e R$ 2,7 bilhões para empresas públicas. Saúde, Educação e Segurança terão crescimento médio de 4% nos recursos previstos.