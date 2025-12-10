Coluna ADI pelo Paraná

Em funcionamento
Paraná - O Bonde Urbano Digital (BUD) começa a operar para o público nesta quarta-feira (10), após a viagem inaugural realizada entre Piraquara e Pinhais. O novo sistema de transporte, inédito na América do Sul, chamou atenção pelo silêncio, estabilidade e sensação de modernidade. Guiado por indução magnética, o veículo possui ar-condicionado, capacidade para 280 passageiros e tarifa de R$ 5,50.
Polo de tecnologia
Maringá avança como novo polo de tecnologia e saúde. Representantes da biofarmacêutica chinesa Sinovac apresentaram ao vice-presidente Geraldo Alckmin o projeto de instalar uma unidade de fabricação de vacinas na cidade. A iniciativa segue os avanços da Parceria para Desenvolvimento Produtivo anunciada pelo Ministério da Saúde, que permitirá produzir a vacina contra varicela no país. O acordo prevê investimentos de R$ 600 milhões e transferência de tecnologia em parceria com o Tecpar.
LDO 2026
A Assembleia Legislativa aprovou a Lei Orçamentária Anual de 2026, que projeta um orçamento recorde de R$ 81,6 bilhões para o Paraná e amplia em 4% os valores do ano anterior. A peça reserva R$ 7,1 bilhões para investimentos, o maior volume da história, com obras e ações em todas as regiões. O projeto avança com previsão de R$ 78,9 bilhões para o Orçamento Fiscal e da Previdência e R$ 2,7 bilhões para empresas públicas. Saúde, Educação e Segurança terão crescimento médio de 4% nos recursos previstos.
LDO 2026 II
A tramitação do orçamento envolveu mais de 3,5 mil emendas, incluindo sugestões populares enviadas por 84 municípios, reforçando o caráter participativo do processo. A estimativa de receita corrente para 2026 chega a R$ 75,1 bilhões, impulsionada pela previsão de alta de 7% na arrecadação do ICMS. Mesmo com a menor alíquota de IPVA do país, o Estado projeta manter equilíbrio fiscal. O planejamento assegura continuidade de obras, melhorias em infraestrutura e fortalecimento dos serviços públicos.
13º salário
A antecipação do pagamento do 13º salário do Governo do Estado para mais de 286 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas, injetou mais de R$ 2,4 bilhões na economia paranaense. Segundo o Ipardes, o recurso deve acrescentar R$ 148 milhões ao PIB do Paraná e gerar 441 empregos neste fim de ano. A maior movimentação econômica também deve elevar a arrecadação tributária em R$ 49 milhões. Para o governador Ratinho Junior, a antecipação reforça a solidez fiscal do Estado e valoriza o funcionalismo.
Telessaúde
O Ministério da Saúde liberou recursos do Novo PAC para a implantação de Núcleos de Telessaúde em todo o país, com repasses em parcela única a estados e municípios. O Paraná figura entre os contemplados, com R$ 1,2 milhão destinados a um dos núcleos. A medida vai permitir consultas remotas, telediagnósticos e segunda opinião especializada, reduzindo deslocamentos e ampliando o acesso a serviços de saúde. A iniciativa integra a estratégia federal de modernização e fortalecimento do SUS.