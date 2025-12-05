Coluna ADI pelo Paraná

Presidente do PP
Paraná - O presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, estará em Curitiba na próxima segunda-feira (8) para reunião com a executiva estadual e pré-candidatos, alinhando estratégias e alianças para 2026. O encontro marca o início da construção da agenda majoritária da sigla no Paraná. Após a reunião, às 13h, o senador concede coletiva na sede estadual do partido. A imprensa poderá acompanhar no endereço da Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 683, no Ahú.
Cidadão Honorário
O deputado Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, recebeu na terça-feira (2) o título de Cidadão Honorário de São José dos Pinhais, em homenagem proposta pelos vereadores Débora Chemin e Professor Wellington Leitão. A sessão reuniu autoridades e a comunidade local. Curi destacou sua ligação histórica com o município e agradeceu pela honraria, que classificou como uma das mais importantes de sua trajetória.
Filiação
O ato de filiação do ex-senador e ex-governador Álvaro Dias ao MDB está marcado para 15 de dezembro, no Restaurante Cascatinha, em Santa Felicidade. A articulação para o retorno foi iniciada em reunião no dia 19 de novembro, na sede estadual do partido. Na ocasião, o MDB destacou que Dias possui “longa história e páginas memoráveis” na legenda.
Avicultura
A Seara, da JBS, anunciou um investimento de R$ 415 milhões na avicultura do Paraná, maior produtor de carne de frango do País. O montante integra um pacote de R$ 475 milhões destinados ao setor, com participação da Fomento Paraná. A maior parte será viabilizada por meio de um Fidc Agro, que soma R$ 300 milhões em patrimônio. Segundo o governo estadual, a entrada da Seara no fundo permitirá liberar R$ 240 milhões em créditos de ICMS, fortalecendo a cadeia produtiva.
Serviço ferroviário
A Justiça Federal homologou um acordo que encerra um litígio de quase 20 anos envolvendo o uso de locomotivas e vagões pela Ferroeste, solucionado no Sistema de Conciliação da 4ª Região. A negociação garante ao Estado a posse definitiva do material rodante requisitado e afasta riscos de paralisação do serviço ferroviário. A conciliação devolve segurança jurídica ao setor e elimina um dos principais entraves para o futuro da ferrovia.
60 anos em livro
A Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP) lançou nesta quinta-feira (4) o livro 60 anos da FAEP, obra que resgata a trajetória da entidade desde 1965 e seu papel decisivo no desenvolvimento do setor rural paranaense. Com 354 páginas, o material destaca momentos históricos, como a criação do SENAR-PR, do Fundepec e do Programa Agrinho. O livro reúne depoimentos de lideranças e retrata conquistas que moldaram a agropecuária do Estado. O lançamento ocorreu em evento com dirigentes rurais, autoridades e representantes do setor.
Rota do Rosário
A Rota do Rosário passou a integrar oficialmente o Patrimônio Cultural Imaterial do Paraná, conforme a Lei Estadual nº 22.697/2025, sancionada pelo governador Ratinho Júnior. O reconhecimento também inclui o trajeto no Roteiro Turístico Oficial do Estado. Criada em 2008, a rota conecta 17 santuários em 14 municípios e recebe mais de um milhão de visitantes por ano. A nova lei reforça a importância do circuito para o turismo religioso e para o desenvolvimento regional.