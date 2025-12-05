Coluna ADI pelo Paraná

Presidente do PP

Paraná - O presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, estará em Curitiba na próxima segunda-feira (8) para reunião com a executiva estadual e pré-candidatos, alinhando estratégias e alianças para 2026. O encontro marca o início da construção da agenda majoritária da sigla no Paraná. Após a reunião, às 13h, o senador concede coletiva na sede estadual do partido. A imprensa poderá acompanhar no endereço da Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 683, no Ahú.

Cidadão Honorário

O deputado Alexandre Curi (PSD), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, recebeu na terça-feira (2) o título de Cidadão Honorário de São José dos Pinhais, em homenagem proposta pelos vereadores Débora Chemin e Professor Wellington Leitão. A sessão reuniu autoridades e a comunidade local. Curi destacou sua ligação histórica com o município e agradeceu pela honraria, que classificou como uma das mais importantes de sua trajetória.

Filiação

O ato de filiação do ex-senador e ex-governador Álvaro Dias ao MDB está marcado para 15 de dezembro, no Restaurante Cascatinha, em Santa Felicidade. A articulação para o retorno foi iniciada em reunião no dia 19 de novembro, na sede estadual do partido. Na ocasião, o MDB destacou que Dias possui “longa história e páginas memoráveis” na legenda.

Avicultura

A Seara, da JBS, anunciou um investimento de R$ 415 milhões na avicultura do Paraná, maior produtor de carne de frango do País. O montante integra um pacote de R$ 475 milhões destinados ao setor, com participação da Fomento Paraná. A maior parte será viabilizada por meio de um Fidc Agro, que soma R$ 300 milhões em patrimônio. Segundo o governo estadual, a entrada da Seara no fundo permitirá liberar R$ 240 milhões em créditos de ICMS, fortalecendo a cadeia produtiva.