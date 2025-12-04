coluna ADI Pelo Paraná

Acerte Já

Paraná - O Governo do Paraná lançou o Acerte Já, novo portal que reúne em um único ambiente todas as ferramentas de consulta, simulação e adesão aos programas de renegociação de dívidas estaduais. Pelo endereço parana.pr.gov.br/lp/Acerte-Ja, o contribuinte acessa diretamente o Regulariza Paraná e o Renegocia Paraná. Segundo o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, a plataforma “consolida tudo o que o contribuinte precisa com transparência, agilidade e benefícios inéditos”. A iniciativa busca estimular a adimplência e modernizar a relação fiscal no Estado.

Bem avaliado

Ratinho Junior aparece como o governador mais bem avaliado do Brasil, segundo pesquisa do Real Time Big Data realizada entre outubro e dezembro em 14 estados. O levantamento aponta que 85% dos eleitores aprovam sua gestão, um dos maiores índices já registrados no país neste período. O resultado reforça a percepção de estabilidade administrativa e avanço em políticas públicas no Paraná. A pesquisa também consolida o bom momento político do governador.

Expotrade

O Encontro Estadual de Líderes Rurais 2025 deve reunir mais de 4 mil produtores de 148 sindicatos rurais do Paraná no dia 5 de dezembro, no Expotrade, em Pinhais. Organizado pelo Sistema FAEP, o evento celebra os 60 anos da Federação com palestras técnicas e apresentações culturais. A programação reforça o papel do agronegócio paranaense e a força de sua representação sindical. Estão confirmadas as presenças do governador Ratinho Júnior, secretários estaduais e parlamentares.