coluna ADI Pelo Paraná

Acerte Já
Paraná - O Governo do Paraná lançou o Acerte Já, novo portal que reúne em um único ambiente todas as ferramentas de consulta, simulação e adesão aos programas de renegociação de dívidas estaduais. Pelo endereço parana.pr.gov.br/lp/Acerte-Ja, o contribuinte acessa diretamente o Regulariza Paraná e o Renegocia Paraná. Segundo o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, a plataforma “consolida tudo o que o contribuinte precisa com transparência, agilidade e benefícios inéditos”. A iniciativa busca estimular a adimplência e modernizar a relação fiscal no Estado.
Bem avaliado
Ratinho Junior aparece como o governador mais bem avaliado do Brasil, segundo pesquisa do Real Time Big Data realizada entre outubro e dezembro em 14 estados. O levantamento aponta que 85% dos eleitores aprovam sua gestão, um dos maiores índices já registrados no país neste período. O resultado reforça a percepção de estabilidade administrativa e avanço em políticas públicas no Paraná. A pesquisa também consolida o bom momento político do governador.
Expotrade
O Encontro Estadual de Líderes Rurais 2025 deve reunir mais de 4 mil produtores de 148 sindicatos rurais do Paraná no dia 5 de dezembro, no Expotrade, em Pinhais. Organizado pelo Sistema FAEP, o evento celebra os 60 anos da Federação com palestras técnicas e apresentações culturais. A programação reforça o papel do agronegócio paranaense e a força de sua representação sindical. Estão confirmadas as presenças do governador Ratinho Júnior, secretários estaduais e parlamentares.
IPVA 2026
A redução histórica da alíquota do IPVA para 1,9% em 2026, somada ao desconto de 6% para pagamento à vista, pode gerar economia de até 49% aos paranaenses em relação ao valor pago em 2025. Um carro de R$ 50 mil, que pagou R$ 1.750 este ano, terá imposto de apenas R$ 893 à vista. Quem preferir poderá parcelar o imposto em cinco vezes, entre janeiro e maio, sem descontos adicionais.
União Brasil
Maringá sediará nesta sexta-feira (5) um encontro de lideranças do União Brasil, quando o senador Sérgio Moro anunciará a nova direção municipal do partido e a filiação de pré-candidatos para as próximas eleições. O empresário Wilson Matos Filho assumirá o comando do União Brasil na cidade, com foco na reestruturação e fortalecimento regional. A jornalista Cristina Graeml, pré-candidata ao Senado, também estará presente. O evento acontece às 19h, no Centro de Convenções do Hotel Deville Business.
Formação profissional
A Assembleia Legislativa do Paraná e a Secretaria de Estado do Trabalho anunciaram um repasse conjunto de R$ 1 milhão para a criação de cursos de formação profissional na área da gastronomia. O recurso, fruto da economia do Legislativo, será destinado a capacitar cozinheiros, garçons e trabalhadores do setor em diversos municípios. A iniciativa busca enfrentar a escassez de mão de obra qualificada e fortalecer o turismo gastronômico no Estado. Os detalhes sobre a aplicação dos valores e as cidades contempladas serão definidos até o primeiro trimestre de 2026.