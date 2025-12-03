Coluna ADI pelo Paraná

Melhores cidades

Paraná - Curitiba foi escolhida a segunda melhor cidade do Brasil no ranking “As Melhores Cidades do Brasil”, da Austin Rating, divulgado pela Veja Negócios. O levantamento avaliou 5.570 municípios com base em 253 indicadores dos pilares Fiscal, Econômico, Social e Digital. A capital paranaense ficou atrás apenas de Vitória (ES) e à frente de cidades como Indaiatuba, São Paulo e Maringá. O resultado reforça o destaque nacional de Curitiba em gestão pública e qualidade de vida.

Caminho certo

O prefeito Eduardo Pimentel celebrou o reconhecimento nacional, afirmando que o ranking mostra que a cidade “está no caminho certo”. Para ele, ser apontada como a segunda melhor cidade do país “é motivo de orgulho e motivação para buscar o primeiro lugar”. O desempenho considera o Índice de Inclusão Social e Digital (IISD), que posicionou Curitiba entre as líderes em desenvolvimento urbano. A administração municipal avalia que o resultado valida políticas de inovação e inclusão.

Filiação

O secretário estadual de Administração e Previdência, Luizão Goulart, oficializou sua filiação ao PSD em evento realizado em Pinhais, reunindo mais de mil pessoas. A cerimônia contou com lideranças estaduais e reforçou seu nome como um dos principais pré-candidatos a deputado federal em 2026. Ex-prefeito e ex-deputado, Luizão disse que a filiação marca um novo ciclo de compromisso com o Paraná. Ele afirmou que pretende fortalecer o projeto político do governador Ratinho Junior e buscar uma vaga na Câmara Federal.