Coluna ADI pelo Paraná

Melhores cidades
Paraná - Curitiba foi escolhida a segunda melhor cidade do Brasil no ranking “As Melhores Cidades do Brasil”, da Austin Rating, divulgado pela Veja Negócios. O levantamento avaliou 5.570 municípios com base em 253 indicadores dos pilares Fiscal, Econômico, Social e Digital. A capital paranaense ficou atrás apenas de Vitória (ES) e à frente de cidades como Indaiatuba, São Paulo e Maringá. O resultado reforça o destaque nacional de Curitiba em gestão pública e qualidade de vida.
Caminho certo
O prefeito Eduardo Pimentel celebrou o reconhecimento nacional, afirmando que o ranking mostra que a cidade “está no caminho certo”. Para ele, ser apontada como a segunda melhor cidade do país “é motivo de orgulho e motivação para buscar o primeiro lugar”. O desempenho considera o Índice de Inclusão Social e Digital (IISD), que posicionou Curitiba entre as líderes em desenvolvimento urbano. A administração municipal avalia que o resultado valida políticas de inovação e inclusão.
Filiação
O secretário estadual de Administração e Previdência, Luizão Goulart, oficializou sua filiação ao PSD em evento realizado em Pinhais, reunindo mais de mil pessoas. A cerimônia contou com lideranças estaduais e reforçou seu nome como um dos principais pré-candidatos a deputado federal em 2026. Ex-prefeito e ex-deputado, Luizão disse que a filiação marca um novo ciclo de compromisso com o Paraná. Ele afirmou que pretende fortalecer o projeto político do governador Ratinho Junior e buscar uma vaga na Câmara Federal.
HUB Cidades
O Smart City Expo World Congress 2025, em Barcelona, marcou a apresentação do HUB Cidades, projeto pioneiro na América do Sul voltado a soluções para smart cities. A iniciativa integra o Cidade Aruna Maringá, empreendimento de alto padrão da PRC que reforça a vocação inovadora do município. Também ganhou destaque o Office Cidade Aruna, primeiro edifício corporativo inserido nesse ecossistema, com foco em produtividade, sustentabilidade e identidade empresarial. O lançamento oficial de vendas está marcado para 3 de dezembro.
Concessão
Durante o Seminário de Capacitação de Lideranças, o governo formalizou a assinatura do Termo de Cessão entre a FETESPAR e o Estado, assegurando concessão por 15 anos para ampliar ações e fortalecer políticas sociais. O superintendente de Relações Institucionais, Renato Adur, destacou tratar-se de “um momento importante de diálogo e orientação para o desenvolvimento social do Paraná”. A iniciativa reforça a estabilidade institucional da entidade. A presidente Cirleide Silva foi parabenizada pelo trabalho à frente da FETESPAR.
Articulação
A deputada Márcia Huçulak anunciou que a votação do PL 844/2025, que criava uma nova tabela proporcional às 30 horas para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, foi retirada de pauta após meses de articulação. Ela agradeceu ao líder do governo, deputado Hussein Bakri, pelo diálogo com o Executivo e pela condução das negociações. A decisão é considerada uma vitória das categorias, reconhecendo sua relevância para a saúde pública.