Coluna ADI pelo Paraná

Museu da Imprensa

Paraná - Ricardo Takiguti, diretor comercial da ADI-PR, representou a entidade no lançamento do Museu da Imprensa em Foz do Iguaçu. Ele destacou que a associação é apoiadora da iniciativa, dedicada ao resgate e à valorização do patrimônio histórico e cultural do município. “A ADI-PR acredita que este espaço, que preserva a identidade da população e da imprensa local, pode se tornar referência para muitas outras cidades do Paraná”, afirmou.

O Museu

O Museu da Imprensa de Foz do Iguaçu disponibiliza gratuitamente um acervo digital com 21 periódicos publicados desde 1953, somando mais de 18,6 mil páginas de memória local. As edições registram seis décadas de fatos, personagens e transformações da cidade e das Três Fronteiras. O projeto democratiza o acesso à informação histórica, permitindo consultas para pesquisa, curiosidade ou uso público. O acervo é dinâmico e segue aberto à incorporação de novos materiais, reforçando a preservação da memória coletiva. Link do site do museu: https://museudaimprensafoz.com.br

Entraves

O senador paranaense Oriovisto Guimarães afirmou que a polarização é um dos principais entraves da política brasileira. Para ele, o país não deve esperar soluções de “um iluminado”, mas apostar na ação coletiva e na eleição de representantes responsáveis e comprometidos. O parlamentar defende que mudanças reais dependem de trabalho sério em todas as áreas que impactam a vida da população. Segundo Oriovisto, “é essa postura de responsabilidade que deve orientar a construção de um Brasil melhor para todos.”

Cenário eleitoral

A pesquisa Real Time Big Data divulgada pela CNN mostrou que o secretário das Cidades, Guto Silva, alcançou 14% das intenções de voto para o Governo do Paraná. O desempenho ficou acima do que era estimado inicialmente para este período. O avanço encerra um ciclo de crescimento contínuo registrado ao longo do ano. O pré-candidato afirmou que o resultado reforça sua disposição de seguir trabalhando.