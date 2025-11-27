Coluna ADI pelo Paraná

Cidadã Honorária
Paraná - A Câmara Municipal de Curitiba aprovou, em primeiro turno, o projeto que concede o título de Cidadã Honorária à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A homenagem, proposta pela vereadora Carlise Kwiatkowski, destaca sua atuação em inclusão, acessibilidade e apoio a famílias atípicas. O texto recebeu 21 votos favoráveis e 6 contrários, alcançando maioria simples. Segundo a autora, as ações de Michelle tiveram impacto direto em iniciativas sociais e voluntárias também na capital paranaense.
Intensidade
O Simepar confirmou que o tornado de 7 de novembro atingiu a categoria F4 em Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava, com ventos entre 332 km/h e 418 km/h. O laudo técnico detalha a trajetória e a força dos três tornados que afetaram 11 municípios, mantendo Turvo na classificação F2. O fenômeno destruiu cerca de 90% de Rio Bonito do Iguaçu, deixou mais de mil pessoas desalojadas e sete mortos. A nova avaliação corrige estimativas iniciais que apontavam intensidade menor.
Transporte moderno
São José dos Pinhais vai modernizar o transporte coletivo com o novo Sistema de Bilhetagem Eletrônica, autorizado pela Lei Municipal nº 4.878/2025. A novidade inclui cartões inteligentes e várias formas digitais de pagamento, como aplicativo, QR Code, cartão de débito e crédito e também PIX, trazendo mais agilidade e segurança aos embarques. Até a nova licitação, nada muda e os cartões VEM seguem válidos. O município ainda implantará um Centro de Controle Operacional para monitorar viagens em tempo real e aprimorar o serviço.
Concurso Sesa
A Secretaria da Saúde do Paraná terá um novo concurso público em 2025. A Secretaria da Administração (SEAP) deve publicar, até o fim de janeiro, o edital com 641 vagas, sendo 325 para Promotor de Saúde Profissional e 316 para cargos técnicos. As oportunidades contemplam diversas áreas, como Medicina, Odontologia, Psicologia, Nutrição e Biologia, fortalecendo o quadro de servidores e ampliando a capacidade de atendimento no Estado. O documento trará informações sobre inscrições, locais de prova e demais orientações.
Fontes renováveis
O Paraná vem se consolidando como referência nacional na transição para uma economia de baixo carbono, impulsionado pela expansão da matriz solar, do biogás, das PCHs e do maior parque eólico do Sul. Com 98% da energia já proveniente de fontes renováveis, o Estado se destaca no cenário discutido na COP30. O programa RenovaPR, criado em 2021, mobilizou R$ 5,8 bilhões e instalou 38 mil usinas no campo, gerando mais de 1 GW de potência distribuída.
Novas licitações
O Governo do Paraná autorizou novas licitações que somam R$ 145 milhões em investimentos para 15 municípios, com foco em pavimentação urbana e melhorias em estradas vicinais. Cascavel receberá R$ 25,8 milhões, seguida por União da Vitória, com mais de R$ 23 milhões; Ivaté, R$ 19,5 milhões; Londrina, R$ 17,3 milhões; e Tamboara, R$ 12,8 milhões.