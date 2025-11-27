Coluna ADI pelo Paraná

Cidadã Honorária

Paraná - A Câmara Municipal de Curitiba aprovou, em primeiro turno, o projeto que concede o título de Cidadã Honorária à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A homenagem, proposta pela vereadora Carlise Kwiatkowski, destaca sua atuação em inclusão, acessibilidade e apoio a famílias atípicas. O texto recebeu 21 votos favoráveis e 6 contrários, alcançando maioria simples. Segundo a autora, as ações de Michelle tiveram impacto direto em iniciativas sociais e voluntárias também na capital paranaense.

Intensidade

O Simepar confirmou que o tornado de 7 de novembro atingiu a categoria F4 em Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava, com ventos entre 332 km/h e 418 km/h. O laudo técnico detalha a trajetória e a força dos três tornados que afetaram 11 municípios, mantendo Turvo na classificação F2. O fenômeno destruiu cerca de 90% de Rio Bonito do Iguaçu, deixou mais de mil pessoas desalojadas e sete mortos. A nova avaliação corrige estimativas iniciais que apontavam intensidade menor.

Transporte moderno

São José dos Pinhais vai modernizar o transporte coletivo com o novo Sistema de Bilhetagem Eletrônica, autorizado pela Lei Municipal nº 4.878/2025. A novidade inclui cartões inteligentes e várias formas digitais de pagamento, como aplicativo, QR Code, cartão de débito e crédito e também PIX, trazendo mais agilidade e segurança aos embarques. Até a nova licitação, nada muda e os cartões VEM seguem válidos. O município ainda implantará um Centro de Controle Operacional para monitorar viagens em tempo real e aprimorar o serviço.