Coluna ADI pelo Paraná

Espaços esportivos
Paraná - O Ministério do Esporte publicou a Portaria nº 106/2025, que confirma os projetos selecionados para construir Espaços Esportivos Comunitários pelo Novo PAC. No Paraná, foram contemplados 15 municípios: Araucária, Campo Largo, Campo Mourão, Capanema, Chopinzinho, Corbélia, Fazenda Rio Grande, Guarapuava, Loanda, Marechal Cândido Rondon, Pato Branco, Quedas do Iguaçu, São José dos Pinhais, Sarandi e Terra Roxa. A iniciativa reforça o compromisso com políticas públicas que promovem inclusão social e melhoria da qualidade de vida em todo o Estado.
Nomes do PSD
Kassab cita Ratinho Junior como um dos nomes do PSD para 2026. Durante evento em São Paulo, Gilberto Kassab afirmou que Bolsonaro não deve reverter a inelegibilidade e que o PSD trabalha com dois pré-candidatos: Ratinho Junior e Eduardo Leite. Segundo ele, ambos abririam mão caso Tarcísio de Freitas decida concorrer. Kassab reforçou que o partido seguirá até o fim com candidatura própria.
Investimento
A Ibema avalia entrar no mercado de venda direta de madeira e reforça investimentos no Paraná. A Ibema, produtora de papel-cartão e sócia da Suzano, estuda atuar na venda direta de madeira de reflorestamento. Nos últimos quatro anos, a empresa investiu R$ 150 milhões na compra de florestas de eucalipto no interior do Paraná. Com faturamento anual próximo de R$ 1 bilhão, a companhia amplia sua presença estratégica no Estado.
Cidadão do Oeste
Prefeitos da AMOP escolheram Nelson Padovani como Cidadão Honorário do Oeste do Paraná. Padovani recebeu oficialmente o título de Cidadão Honorário do Oeste, reconhecimento ao legado que construiu na mecanização agrícola, nos loteamentos urbanos e na atuação política que garantiu obras e recursos para a região.
Pessoa Idosa
O Paraná lançou pacote de R$ 113,7 milhões para fortalecer políticas públicas para idosos. O governo anunciou o programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa, além da oficialização da Bolsa Cuidador Familiar e R$ 16 milhões extras para os 399 municípios. As medidas reforçam ações de cuidado, inclusão e proteção, alinhadas ao envelhecimento digno. O lançamento ocorreu no II Encontro Cuida Mais Paraná.
Bolsa Cuidador
Bolsa Cuidador Familiar garantirá meio salário-mínimo a quem cuida de idosos dependentes. O benefício foi oficializado como política central da nova agenda estadual e reconhece o trabalho de cuidadores dentro do lar. A ação busca evitar institucionalizações desnecessárias e valorizar o cuidado doméstico. A primeira fase será piloto, voltada a municípios da Rede de Cidades Amigas da Pessoa Idosa.
Assembleia Itinerante
A Assembleia Itinerante chega ao Noroeste e Sudoeste com sessões em Paranavaí e Dois Vizinhos. O programa realiza suas 34ª e 35ª edições nos dias 26 e 28 de novembro, ampliando a presença do Legislativo no interior. A Defensoria Pública vai oferecer atendimento jurídico gratuito nos locais das sessões.