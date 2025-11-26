Coluna ADI pelo Paraná

Espaços esportivos

Paraná - O Ministério do Esporte publicou a Portaria nº 106/2025, que confirma os projetos selecionados para construir Espaços Esportivos Comunitários pelo Novo PAC. No Paraná, foram contemplados 15 municípios: Araucária, Campo Largo, Campo Mourão, Capanema, Chopinzinho, Corbélia, Fazenda Rio Grande, Guarapuava, Loanda, Marechal Cândido Rondon, Pato Branco, Quedas do Iguaçu, São José dos Pinhais, Sarandi e Terra Roxa. A iniciativa reforça o compromisso com políticas públicas que promovem inclusão social e melhoria da qualidade de vida em todo o Estado.

Nomes do PSD

Kassab cita Ratinho Junior como um dos nomes do PSD para 2026. Durante evento em São Paulo, Gilberto Kassab afirmou que Bolsonaro não deve reverter a inelegibilidade e que o PSD trabalha com dois pré-candidatos: Ratinho Junior e Eduardo Leite. Segundo ele, ambos abririam mão caso Tarcísio de Freitas decida concorrer. Kassab reforçou que o partido seguirá até o fim com candidatura própria.

Investimento

A Ibema avalia entrar no mercado de venda direta de madeira e reforça investimentos no Paraná. A Ibema, produtora de papel-cartão e sócia da Suzano, estuda atuar na venda direta de madeira de reflorestamento. Nos últimos quatro anos, a empresa investiu R$ 150 milhões na compra de florestas de eucalipto no interior do Paraná. Com faturamento anual próximo de R$ 1 bilhão, a companhia amplia sua presença estratégica no Estado.

Cidadão do Oeste

Prefeitos da AMOP escolheram Nelson Padovani como Cidadão Honorário do Oeste do Paraná. Padovani recebeu oficialmente o título de Cidadão Honorário do Oeste, reconhecimento ao legado que construiu na mecanização agrícola, nos loteamentos urbanos e na atuação política que garantiu obras e recursos para a região.