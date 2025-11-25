Coluna ADI pelo Paraná

Renovação
Paraná - O ex-ministro José Dirceu foi escolhido por Lula para conduzir a renovação do programa do PT e preparar o partido para o pós-Lula. Ele rejeita qualquer mudança de identidade ideológica: “O PT é um partido de esquerda e socialista, não de centro… não podemos perder a nossa natureza”. A missão inclui atualizar a plataforma para a próxima década e orientar a estratégia para 2026. O 8º Congresso, em 2026, será o marco dessa reconstrução interna.
Reforço
A escolha de José Dirceu ocorre em meio ao esforço de reorganização do PT diante do distanciamento do Centrão e do avanço da extrema direita. Nos bastidores, avalia-se que Zé e Zeca Dirceu devem ampliar força e protagonismo em 2026, com chances reais de ambos se elegerem, seja para a Câmara ou com um deles ao Senado. A dobradinha é vista como garantia de articulação política robusta. Em Brasília, já se especula que um dos dois possa assumir ministério, a presidência da Câmara ou a liderança do próximo governo Lula.
Natal da capital
O Natal de Curitiba 2025 começou nesta segunda-feira, 24, e segue com programação de espetáculos até 23 de dezembro, mantendo a decoração até 6 de janeiro de 2026. A abertura será na Praça Santos Andrade, com o musical A Inesquecível Fábrica de Emoções em frente ao Teatro Guaíra. Entre as principais atrações estão a roda-gigante na Rua XV, o tradicional Natal do Bradesco no Palácio Avenida e o circuito de espetáculos em parques como Tanguá e Jardim Botânico. Outra novidade de destaque é o “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível”, no Parque Barigui, com árvore de 35 metros, Parque Mágico Disney e sessões do Disney+ Open Air.
Cidade das Aves
O Festival Cidade das Aves, evento gratuito em Antonina, no Litoral do Paraná, celebrou o título internacional concedido pela Environment for the Americas e pela American Bird Conservancy. A certificação de Cidade das Aves reconhece o trabalho comunitário e ambiental do município, referência latino-americana em conservação de aves e habitats naturais. A programação, que reuniu oficinas, palestras e observação guiada, encerrou no domingo (23). O festival celebrou o engajamento local nas ações de restauração e proteção da Mata Atlântica.
Correios
Os Correios aprovaram um amplo plano de reestruturação que prevê PDV, fechamento de até mil agências deficitárias e venda de imóveis que podem render R$ 1,5 bilhão. A estatal busca reduzir o déficit já em 2025 e retomar o equilíbrio financeiro em 2026, com expectativa de lucro em 2027. O pacote também inclui a modernização tecnológica e readequações operacionais. No Paraná, onde a rede tem papel estratégico em áreas remotas e em ações emergenciais, a reestruturação deve exigir atenção especial de gestores e usuários.
Correios II
Além das medidas de ajuste, o plano prevê expansão no e-commerce e novas parcerias para aumentar a competitividade dos Correios no médio e longo prazo. A empresa afirma que a universalização dos serviços seguirá garantida, inclusive nas regiões mais isoladas. No Paraná, a estatal tem atuado em tarefas essenciais, como a entrega de provas, urnas eletrônicas e suporte em calamidades, caso do atendimento às famílias atingidas pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu. A expectativa é que, com as mudanças, o desempenho financeiro da empresa volte ao azul em 2027.