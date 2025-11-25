Coluna ADI pelo Paraná

Renovação

Paraná - O ex-ministro José Dirceu foi escolhido por Lula para conduzir a renovação do programa do PT e preparar o partido para o pós-Lula. Ele rejeita qualquer mudança de identidade ideológica: “O PT é um partido de esquerda e socialista, não de centro… não podemos perder a nossa natureza”. A missão inclui atualizar a plataforma para a próxima década e orientar a estratégia para 2026. O 8º Congresso, em 2026, será o marco dessa reconstrução interna.

Reforço

A escolha de José Dirceu ocorre em meio ao esforço de reorganização do PT diante do distanciamento do Centrão e do avanço da extrema direita. Nos bastidores, avalia-se que Zé e Zeca Dirceu devem ampliar força e protagonismo em 2026, com chances reais de ambos se elegerem, seja para a Câmara ou com um deles ao Senado. A dobradinha é vista como garantia de articulação política robusta. Em Brasília, já se especula que um dos dois possa assumir ministério, a presidência da Câmara ou a liderança do próximo governo Lula.

Natal da capital

O Natal de Curitiba 2025 começou nesta segunda-feira, 24, e segue com programação de espetáculos até 23 de dezembro, mantendo a decoração até 6 de janeiro de 2026. A abertura será na Praça Santos Andrade, com o musical A Inesquecível Fábrica de Emoções em frente ao Teatro Guaíra. Entre as principais atrações estão a roda-gigante na Rua XV, o tradicional Natal do Bradesco no Palácio Avenida e o circuito de espetáculos em parques como Tanguá e Jardim Botânico. Outra novidade de destaque é o “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível”, no Parque Barigui, com árvore de 35 metros, Parque Mágico Disney e sessões do Disney+ Open Air.