Coluna ADI pelo Paraná

Festival de inovação
Paraná - O Festival Internacional de Inovação de Londrina (FIIL 2025) será realizado nos dias 27 e 28 de novembro, no Parque Ney Braga, consolidando o município como referência nacional em tecnologia e desenvolvimento. Promovido pela Estação 43, com co-realização do Sebrae/PR e Abratic e apoio do Governo do Estado, o evento reunirá especialistas, pesquisadores, startups, gestores públicos e lideranças para discutir inovação em diversas áreas estratégicas. A programação inclui palestras, painéis temáticos, cases, experiências interativas e espaços de networking.
Anexo C
Os chanceleres do Brasil e do Paraguai decidiram retomar, na primeira quinzena de dezembro, as negociações sobre a revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, alinhadas ao entendimento firmado em abril de 2024. O anúncio ocorreu após reunião realizada na segunda-feira (17). No encontro, o ministro Mauro Vieira entregou ao colega paraguaio um relatório confidencial com esclarecimentos sobre ações da Abin no país vizinho. Após a apresentação das informações, o governo paraguaio considerou o tema encerrado.
RMC
A nova Nota Técnica da Amep atualiza os limites do Núcleo Urbano Central da Região Metropolitana de Curitiba, destacando transformações significativas em Fazenda Rio Grande e Mandirituba, que passaram a integrar oficialmente o NUC. O estudo combina dados do IBGE, MapBiomas, Copel e análises fotogramétricas para refinar a mancha urbana contínua da metrópole. As mudanças refletem adensamento, expansão residencial e industrial e novos vetores de crescimento.
No PSD
Três prefeitos e um vice-prefeito do Oeste e Centro-Oeste deixaram o PP para se filiar ao PSD do governador Ratinho Junior, em ato realizado na segunda-feira (17) na sede estadual do partido. As fichas foram abonadas pelo presidente estadual Sandro Alex, com acompanhamento do deputado Gugu Bueno. A filiação reuniu lideranças do governo, entre elas Márcio Nunes, Norberto Ortigara, Leonaldo Paranhos, Guto Silva e Jorge Lange. Para Gugu Bueno, a chegada dos gestores reforça a articulação regional e fortalece o projeto político do PSD no Paraná.
Pescados
No Paraná, a Coopavel, de Cascavel, deve colher em 2026 os primeiros resultados de sua indústria de pescados, após começar a abater tilápias em setembro. A nova divisão deve elevar em até 20% o faturamento da cooperativa, que prevê R$ 6,2 bilhões em 2025. A capacidade do frigorífico dobrará em fevereiro, reforçando a oferta para vários estados.
Paralimpíada
A delegação paranaense, formada por 130 atletas, desembarcou em São Paulo para disputar a fase nacional da Paralimpíada Escolar Brasileira, que reúne mais de 2 mil competidores até 28 de novembro no Centro Paralímpico Brasileiro. O Estado competirá em sete modalidades e contará com equipe técnica, fisioterapeutas e acompanhantes. A atleta Laura Motta, do Tênis em Cadeira de Rodas, foi escolhida como porta-bandeira na abertura oficial.