Coluna ADI pelo Paraná

Festival de inovação

Paraná - O Festival Internacional de Inovação de Londrina (FIIL 2025) será realizado nos dias 27 e 28 de novembro, no Parque Ney Braga, consolidando o município como referência nacional em tecnologia e desenvolvimento. Promovido pela Estação 43, com co-realização do Sebrae/PR e Abratic e apoio do Governo do Estado, o evento reunirá especialistas, pesquisadores, startups, gestores públicos e lideranças para discutir inovação em diversas áreas estratégicas. A programação inclui palestras, painéis temáticos, cases, experiências interativas e espaços de networking.

Anexo C

Os chanceleres do Brasil e do Paraguai decidiram retomar, na primeira quinzena de dezembro, as negociações sobre a revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, alinhadas ao entendimento firmado em abril de 2024. O anúncio ocorreu após reunião realizada na segunda-feira (17). No encontro, o ministro Mauro Vieira entregou ao colega paraguaio um relatório confidencial com esclarecimentos sobre ações da Abin no país vizinho. Após a apresentação das informações, o governo paraguaio considerou o tema encerrado.

RMC

A nova Nota Técnica da Amep atualiza os limites do Núcleo Urbano Central da Região Metropolitana de Curitiba, destacando transformações significativas em Fazenda Rio Grande e Mandirituba, que passaram a integrar oficialmente o NUC. O estudo combina dados do IBGE, MapBiomas, Copel e análises fotogramétricas para refinar a mancha urbana contínua da metrópole. As mudanças refletem adensamento, expansão residencial e industrial e novos vetores de crescimento.