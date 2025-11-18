Coluna ADI pelo Paraná

Ato de filiação

Paraná - O PSD realiza, no dia 27 de novembro, às 18h30, o ato de filiação de Luiz Goularte Alves, o Luizão Goulart, 73 anos, nascido em Jandaia do Sul e morador de Curitiba desde 1978. Formado em Filosofia e História pela UFPR, foi professor, vereador em Pinhais, duas vezes prefeito e deputado federal eleito em 2018. Ao lado do governador Ratinho Júnior, Luizão reforça o projeto político do partido. O evento será na Associação de Empregados da Sanepar, em Pinhais.

Crescimento real

O Paraná registrou no terceiro trimestre de 2025 o maior crescimento real do rendimento médio do trabalho entre os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com alta de 9,59% em relação ao ano anterior. O salário médio subiu de R$ 3.713 para R$ 3.881, desempenho acima da média nacional de 3,36%, segundo a PNADC do IBGE compilada pelo Ipardes. O avanço reflete o aquecimento do mercado de trabalho, que incorporou 185 mil pessoas em um ano e mantém a taxa de desemprego em 3,5%, uma das menores do País.

Diálogo permanente

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), reuniu mais de 500 lideranças em Campo Mourão para apresentar sua 11ª prestação de contas, destacando o papel do Legislativo no desenvolvimento do Paraná ao lado do governador Ratinho Junior. Curi enfatizou sua agenda municipalista e o diálogo permanente com prefeitos e comunidades das 399 cidades do Estado. Ele citou obras estruturantes, como a modernização da PR-466, e a atuação rápida da Alep na reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu após o tornado.