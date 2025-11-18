Coluna ADI pelo Paraná

Ato de filiação
Paraná - O PSD realiza, no dia 27 de novembro, às 18h30, o ato de filiação de Luiz Goularte Alves, o Luizão Goulart, 73 anos, nascido em Jandaia do Sul e morador de Curitiba desde 1978. Formado em Filosofia e História pela UFPR, foi professor, vereador em Pinhais, duas vezes prefeito e deputado federal eleito em 2018. Ao lado do governador Ratinho Júnior, Luizão reforça o projeto político do partido. O evento será na Associação de Empregados da Sanepar, em Pinhais.
Crescimento real
O Paraná registrou no terceiro trimestre de 2025 o maior crescimento real do rendimento médio do trabalho entre os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com alta de 9,59% em relação ao ano anterior. O salário médio subiu de R$ 3.713 para R$ 3.881, desempenho acima da média nacional de 3,36%, segundo a PNADC do IBGE compilada pelo Ipardes. O avanço reflete o aquecimento do mercado de trabalho, que incorporou 185 mil pessoas em um ano e mantém a taxa de desemprego em 3,5%, uma das menores do País.
Diálogo permanente
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD), reuniu mais de 500 lideranças em Campo Mourão para apresentar sua 11ª prestação de contas, destacando o papel do Legislativo no desenvolvimento do Paraná ao lado do governador Ratinho Junior. Curi enfatizou sua agenda municipalista e o diálogo permanente com prefeitos e comunidades das 399 cidades do Estado. Ele citou obras estruturantes, como a modernização da PR-466, e a atuação rápida da Alep na reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu após o tornado.
Parlamento Sustentável
A Assembleia Legislativa do Paraná realiza nesta terça-feira, dia 18 de novembro, o evento “Parlamento Sustentável – Década da Ação 2030”, dedicado à Agenda 2030 e às políticas públicas alinhadas aos ODS. A programação ocorre das 9h30 às 11h30, no Plenarinho da Alep, com palestras de servidores da SGDES e do TCE-PR. Os interessados podem garantir vaga pelo formulário disponível no site da Escola do Legislativo. Inscrições abertas em: https://www.assembleia.pr.leg.br/escoladolegislativo/palestras/parlamento-sustentavel-decada-da-acao2030.
Exportando
A China revogou, na sexta-feira (07/11), a proibição de importar carne de frango do Brasil, medida adotada após a detecção de um caso de gripe aviária no RS. A decisão, com efeito imediato, foi celebrada pelo setor, já que o país asiático é um dos principais compradores do produto brasileiro. Em 2024, o Brasil exportou mais de 5,2 milhões de toneladas, movimentando mais de US$ 10 bilhões. Líder nacional, o Paraná responde por 34% da produção e 35% das exportações de carne de aves.
Brasil soberano
O Plano Brasil Soberano já aprovou R$ 7,6 bilhões em créditos para empresas impactadas pelo tarifaço dos EUA, e o Paraná aparece entre os estados mais beneficiados, com R$ 900 milhões em financiamentos liberados pelo BNDES. O volume coloca o Estado atrás apenas de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No total, 535 operações foram aprovadas para 134 grandes empresas e 401 pequenas e médias. O banco projeta acelerar os repasses após ajustes recentes do governo federal e prevê ampliar o crédito também aos fornecedores das companhias afetadas.