Coluna ADI pelo Paraná

Escritório de reconstrução

Paraná - O secretário das Cidades, Guto Silva, apresentou ações para acelerar a reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu, atingida por um tornado. O plano prevê 320 novas moradias, repasse de até R$ 50 mil por família para reformas e investimento estimado em R$ 60 milhões. A Secid instalará o Escritório de Reconstrução Acelerada no município para coordenar as operações. “Avançar com agilidade e organização”, afirmou o secretário.

Compromissos COP30

O prefeito Silvio Barros apresentou, na Pré-COP30, no Rio, ações de planejamento urbano e adaptação climática executadas em Maringá. Ele destacou o manejo preventivo da arborização, uso de tecnologia para gestão de riscos ambientais e a busca por financiamento internacional para municípios. Ao lado de prefeitos brasileiros, contribuiu com documento de compromissos para a COP30 em Belém. O foco central foi governança climática, segurança e sustentabilidade urbana.

S.O.S Segurança Pública

A Fundação Índigo e o União Brasil realizam em 27 de novembro, em Curitiba, a 2ª edição do S.O.S Segurança Pública, reunindo especialistas, gestores e lideranças nacionais. O evento terá painéis com nomes como Rodrigo Pimentel, Sergio Moro, ACM Neto, Davi Alcolumbre e Ronaldo Caiado. O debate ocorre em meio à repercussão da megaoperação no Rio de Janeiro e à polarização sobre políticas de segurança. A proposta é fortalecer a cooperação interinstitucional e discutir tecnologia, inteligência e prevenção da violência.