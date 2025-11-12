Coluna ADI pelo Paraná

Escritório de reconstrução
Paraná - O secretário das Cidades, Guto Silva, apresentou ações para acelerar a reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu, atingida por um tornado. O plano prevê 320 novas moradias, repasse de até R$ 50 mil por família para reformas e investimento estimado em R$ 60 milhões. A Secid instalará o Escritório de Reconstrução Acelerada no município para coordenar as operações. “Avançar com agilidade e organização”, afirmou o secretário.
Compromissos COP30
O prefeito Silvio Barros apresentou, na Pré-COP30, no Rio, ações de planejamento urbano e adaptação climática executadas em Maringá. Ele destacou o manejo preventivo da arborização, uso de tecnologia para gestão de riscos ambientais e a busca por financiamento internacional para municípios. Ao lado de prefeitos brasileiros, contribuiu com documento de compromissos para a COP30 em Belém. O foco central foi governança climática, segurança e sustentabilidade urbana.
S.O.S Segurança Pública
A Fundação Índigo e o União Brasil realizam em 27 de novembro, em Curitiba, a 2ª edição do S.O.S Segurança Pública, reunindo especialistas, gestores e lideranças nacionais. O evento terá painéis com nomes como Rodrigo Pimentel, Sergio Moro, ACM Neto, Davi Alcolumbre e Ronaldo Caiado. O debate ocorre em meio à repercussão da megaoperação no Rio de Janeiro e à polarização sobre políticas de segurança. A proposta é fortalecer a cooperação interinstitucional e discutir tecnologia, inteligência e prevenção da violência.
FGTS
A Caixa autorizou o saque calamidade do FGTS para moradores de Rio Bonito do Iguaçu, devastada por tornado, e de Goioxim, afetada por fortes chuvas. A solicitação deve ser feita pelo aplicativo FGTS, com prazo até 6 e 8 de fevereiro de 2026, respectivamente. É necessário ter saldo em conta e não ter realizado saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. O valor máximo permitido é de R$ 6.220 por conta vinculada.
Recuperação socioambiental
Técnicos da Unilivre apresentaram em Ponta Grossa novos anteprojetos para gestão de águas, prevenção de alagamentos e criação de áreas de lazer sustentáveis. As propostas integram o conceito de “Acupuntura Urbana”, voltado à recuperação socioambiental de fundos de vale. A prefeita Elizabeth Schmidt destacou o planejamento de longo prazo, com horizonte de 25 anos. O objetivo é aliar infraestrutura, adaptação climática e preservação ambiental.
Parceiro da Escola
A Secretaria de Estado da Educação do Paraná abriu nova consulta pública para 96 escolas avaliarem a adesão ao Programa Parceiro da Escola em 2026. A votação ocorrerá nos dias 17 e 18 de novembro, das 8h às 20h, nos colégios, com participação de pais, professores, funcionários e estudantes maiores de 18 anos. As unidades não haviam atingido quórum ou aprovação em 2024 e agora terão nova oportunidade de deliberação. Atualmente, 82 escolas já integram o programa desde 2025, mantendo a gestão pedagógica sob coordenação da Seed-PR.