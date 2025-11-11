Coluna ADI pelo Paraná

Raízes Paranaenses

Paraná - A exposição “Raízes Paranaenses: cooperativas constroem um mundo melhor” abre nesta terça (11), às 15h, no Arquivo Público do Paraná, em Curitiba. A mostra reúne 50 itens e 17 painéis sobre a história do cooperativismo, que hoje soma 227 cooperativas, 4 milhões de cooperados e receita anual de R$ 205,6 bilhões no Estado. A visitação é gratuita até 28 de novembro.

Moradias

O governador Ratinho Júnior autorizou a liberação de R$ 533 milhões para a construção de moradias em 324 municípios paranaenses com até 25 mil habitantes, via nova modalidade do Casa Fácil Paraná. Os recursos serão repassados às prefeituras por convênio com a Cohapar para erguer até 25 casas por cidade, destinadas a famílias com renda de até dois salários mínimos, sem custo para os beneficiários. O objetivo, segundo o governo, é interiorizar a política habitacional e atender a população em maior vulnerabilidade social.

Medidas de socorro

Em sessão extraordinária remota realizada neste domingo (9), convocada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD), o Legislativo avançou em medidas de socorro às famílias atingidas pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu. Curi esteve na cidade ao lado do governador Ratinho Junior e liderou a articulação para agilizar as respostas do Estado. A pauta inclui a homologação do decreto de calamidade pública e a alteração do Fundo de Catástrofe, permitindo repasses diretos aos atingidos.

Medidas de socorro II

Na sessão remota, o representando do executivo na Alep e relator das propostas na CCJ, deputado Hussein Bakri (PSD), destacou a urgência da resposta: “É nosso papel ajudar a minimizar o sofrimento dessas famílias e a recolocar de pé o município”. Entre os projetos, estão a liberação de até R$ 50 mil por família via Fundo de Calamidades e o reconhecimento de calamidade pública. A mais nova medida anunciada pelo governador é a isenção da tarifa de água para moradores de Rio Bonito do Iguaçu.