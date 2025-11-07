Coluna ADI pelo Paraná

Último leilão
Paraná - O secretário de Administração e Previdência do Estado, Luizão Goulart, anunciou o último leilão de veículos oficiais de 2025, com visitação em sete cidades e lances a partir de R$ 600. “Essa edição passa por todo o Paraná. São sete cidades: Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Paiçandu. São mais de 300 veículos à disposição, como Ford Focus, Toyota Band, Ford Courrier, Kombi Picap. Os lances começam a partir de R$ 600 para motos e R$ 1.200 para veículos. As inscrições já estão abertas”. As inscrições seguem até 28 de novembro pelo site www.kleiloes.com.br, e os lances serão abertos no dia 24, às 10h.
Cidadão Honorário
O deputado estadual Hussein Bakri recebeu, na Câmara de Ibaiti, o Título de Cidadão Honorário, concedido por proposta do ex-vereador Samuel. O parlamentar destacou as conquistas viabilizadas para o município e o distrito de Vila Guay, em parceria com o governador Ratinho Junior. Bakri reafirmou o compromisso de seguir trabalhando pelo desenvolvimento de Ibaiti e seus quase 30 mil habitantes.
Disputa política
O Paraná deve ser um dos epicentros da disputa política de 2026. Segundo o levantamento do Ranking dos Políticos, o senador Sérgio Moro (União) e o ex-governador Beto Richa (PSDB) se articulam para disputar o governo estadual. A movimentação indica um embate entre forças de centro e direita, em meio ao fortalecimento dessas siglas após as eleições municipais de 2024.
Disputa política II
Na corrida ao Senado, o cenário paranaense também promete acirrar o debate nacional. Filipe Barros (PL), Pedro Lupion (PP) e Zeca Dirceu (PT) aparecem como pré-candidatos, representando diferentes polos ideológicos. O ciclo de 2026 deve consolidar o Paraná como um dos estados mais estratégicos e polarizados do país.
Melhor obra
A Ponte de Guaratuba foi premiada nacionalmente como a melhor obra rodoviária de 2025. Com 3,07 km de extensão, o projeto moderniza o Litoral do Paraná, substituindo as balsas entre Guaratuba e Matinhos. A obra é 100% financiada pelo Estado e integra o plano de infraestrutura do Governo do Paraná.
BUD
O Paraná deu início à instalação dos ímãs que vão guiar o Bonde Urbano Digital, sistema inédito de transporte sem trilhos na América do Sul. O BUD será 100% elétrico, sustentável e com tarifa igual à do transporte metropolitano. Os testes começam entre Pinhais e Piraquara ainda este ano.
Geração distribuída
A Copel vendeu quatro usinas de geração distribuída por R$ 78 milhões, encerrando sua atuação nesse segmento. As unidades somam 22 MWp de potência e foram adquiridas pela Thopen, que agora ultrapassa 700 MWp de capacidade instalada no país. A operação ainda depende da aprovação do Cade.
Reestruturação
A Thopen reforça sua presença no Paraná, considerado um mercado estratégico, com 45 projetos em operação e 120 MWp de potência. A Copel destacou que a venda integra seu plano de otimização de portfólio, priorizando ativos de maior porte, em linha com a reestruturação iniciada em 2024.