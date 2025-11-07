Coluna ADI pelo Paraná

Último leilão

Paraná - O secretário de Administração e Previdência do Estado, Luizão Goulart, anunciou o último leilão de veículos oficiais de 2025, com visitação em sete cidades e lances a partir de R$ 600. “Essa edição passa por todo o Paraná. São sete cidades: Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Paiçandu. São mais de 300 veículos à disposição, como Ford Focus, Toyota Band, Ford Courrier, Kombi Picap. Os lances começam a partir de R$ 600 para motos e R$ 1.200 para veículos. As inscrições já estão abertas”. As inscrições seguem até 28 de novembro pelo site www.kleiloes.com.br, e os lances serão abertos no dia 24, às 10h.

Cidadão Honorário

O deputado estadual Hussein Bakri recebeu, na Câmara de Ibaiti, o Título de Cidadão Honorário, concedido por proposta do ex-vereador Samuel. O parlamentar destacou as conquistas viabilizadas para o município e o distrito de Vila Guay, em parceria com o governador Ratinho Junior. Bakri reafirmou o compromisso de seguir trabalhando pelo desenvolvimento de Ibaiti e seus quase 30 mil habitantes.

Disputa política

O Paraná deve ser um dos epicentros da disputa política de 2026. Segundo o levantamento do Ranking dos Políticos, o senador Sérgio Moro (União) e o ex-governador Beto Richa (PSDB) se articulam para disputar o governo estadual. A movimentação indica um embate entre forças de centro e direita, em meio ao fortalecimento dessas siglas após as eleições municipais de 2024.

Disputa política II

Na corrida ao Senado, o cenário paranaense também promete acirrar o debate nacional. Filipe Barros (PL), Pedro Lupion (PP) e Zeca Dirceu (PT) aparecem como pré-candidatos, representando diferentes polos ideológicos. O ciclo de 2026 deve consolidar o Paraná como um dos estados mais estratégicos e polarizados do país.