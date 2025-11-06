Coluna ADI pelo Paraná

Protagonistas do trabalho

Paraná - O Secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Paulo Rogério do Carmo, participa da Reunião Nacional do FONSET, em Foz do Iguaçu. O evento, que começou em 05 de novembro de 2025, reuniu secretários estaduais, deputados e prefeitos. Do Carmo fez a abertura oficial das capacitações nesta quinta-feira (06/11), dia que também foi assinada a ordem de R$ 23 milhões em investimentos para a frota das Agências do Trabalhador.

Tarifas de pedágio

Com o último leilão de concessões rodoviárias, o Paraná garantiu redução média de 33% nas tarifas de pedágio, chegando a 52% com correção inflacionária. Os novos contratos priorizam menores tarifas e mais obras. Segundo o governador Ratinho Junior, “o fim das antigas concessões garante mais de R$ 60 bilhões em investimentos e tarifas muito mais justas aos paranaenses”.

Prêmio Ocepar

O Prêmio Ocepar de Jornalismo recebeu 124 trabalhos na 17ª edição, que tem como tema “Cooperativas constroem um mundo melhor”. A iniciativa valoriza a imprensa paranaense e distribuirá R$ 88 mil em premiações. Os finalistas serão divulgados em novembro e a cerimônia de entrega ocorrerá em 12 de dezembro, em Curitiba.

Recuperação fiscal

Foi sancionada no Paraná a lei 22.764/2025 que cria o Regulariza Paraná, novo programa de recuperação fiscal do Estado. A iniciativa permite renegociar dívidas de ICMS, IPVA e multas ambientais com descontos de até 95% em multas e 60% em juros. O programa pode regularizar mais de R$ 27,8 bilhões em débitos.

Voo direto

O governador Ratinho Júnior anunciou, ao lado de diretores da TAP Air Portugal, o primeiro voo direto entre Curitiba e Lisboa, com início em 2 de julho de 2026. Serão três frequências semanais. “A nova rota reforça o protagonismo do Paraná no cenário global”, afirmou Ratinho Junior, destacando o impacto no turismo e nos negócios com a Europa.