Coluna ADI pelo Paraná

Café Qualidade

Paraná - Os melhores cafés do Paraná serão conhecidos nos dias 24 e 25 de novembro, durante a 23ª edição do Concurso Café Qualidade Paraná, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. A premiação é promovida pela Câmara Setorial do Café do Paraná, que reúne o Sistema FAEP, Seab, IDR-Paraná e a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina. O concurso, terceiro maior do país, reconhece os melhores cafés nas categorias “natural” e “cereja descascado”, reforçando o destaque do Estado na produção de cafés de excelência.

Assembleia Itinerante

A Assembleia Legislativa do Paraná realiza, em novembro, novas edições do programa Assembleia Itinerante, com sessões especiais em Ibaiti, no dia 6, durante a ExpoIbaiti 2025, e em Pato Branco, no dia 10, na ExpoPato 2025. A iniciativa leva o Parlamento estadual para o interior, promovendo diálogo direto com a população e ampliando a representatividade regional. Com essas edições, o programa alcança 33 cidades visitadas desde sua criação em 2023.

IA nas eleições

Durante o Fórum de Educação Política da Ocepar, especialistas alertaram que a Inteligência Artificial já atua como uma “força política” capaz de moldar a realidade e influenciar eleições. A futurista Paula Abbas definiu a IA como “cocriadora da realidade”, destacando seu papel na criação de narrativas e manipulação de atenção pública. Ela citou exemplos internacionais e advertiu para o risco da “inflação narrativa”, quando o excesso de conteúdo artificial torna impossível distinguir o real do fabricado.