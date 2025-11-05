Coluna ADI pelo Paraná

Café Qualidade
Paraná - Os melhores cafés do Paraná serão conhecidos nos dias 24 e 25 de novembro, durante a 23ª edição do Concurso Café Qualidade Paraná, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. A premiação é promovida pela Câmara Setorial do Café do Paraná, que reúne o Sistema FAEP, Seab, IDR-Paraná e a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina. O concurso, terceiro maior do país, reconhece os melhores cafés nas categorias “natural” e “cereja descascado”, reforçando o destaque do Estado na produção de cafés de excelência.
Assembleia Itinerante
A Assembleia Legislativa do Paraná realiza, em novembro, novas edições do programa Assembleia Itinerante, com sessões especiais em Ibaiti, no dia 6, durante a ExpoIbaiti 2025, e em Pato Branco, no dia 10, na ExpoPato 2025. A iniciativa leva o Parlamento estadual para o interior, promovendo diálogo direto com a população e ampliando a representatividade regional. Com essas edições, o programa alcança 33 cidades visitadas desde sua criação em 2023.
IA nas eleições
Durante o Fórum de Educação Política da Ocepar, especialistas alertaram que a Inteligência Artificial já atua como uma “força política” capaz de moldar a realidade e influenciar eleições. A futurista Paula Abbas definiu a IA como “cocriadora da realidade”, destacando seu papel na criação de narrativas e manipulação de atenção pública. Ela citou exemplos internacionais e advertiu para o risco da “inflação narrativa”, quando o excesso de conteúdo artificial torna impossível distinguir o real do fabricado.
IA nas eleições II
O advogado Moisés Pessuti abordou os desafios da legislação brasileira frente à IA nas eleições de 2026, destacando brechas na Resolução 23.732/2024 do TSE. Segundo ele, o uso de conteúdos gerados por Inteligência Artificial pode escapar das restrições atuais e transformar a disputa em uma “guerra de narrativas”. Pessuti defende medidas urgentes, como rastreabilidade, definição técnica de deepfake e educação midiática para fortalecer a maturidade cívica do eleitor.
Compromisso
O Governo do Paraná, por meio da Secretaria das Cidades, alinhou novos recursos para obras de recape asfáltico em 12 municípios, beneficiando cerca de 288,5 mil paranaenses. O investimento, liderado pelo governador Ratinho Junior e pelo secretário Guto Silva, reforça o compromisso do Estado com mais conforto, segurança e mobilidade urbana nas regiões atendidas. “Os moradores dos municípios de Figueira, Matinhos, Ortigueira, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Bituruna, Paulo Frontin, Porto Vitória, São Mateus do Sul, Nova Santa Rosa, Palotina e Telêmaco Borba serão contemplados com asfalto de qualidade, destacou o deputado Estadual e líder do governo na Alep, Hussein Bakri.
Paraná Universidades
O Aprova Paraná Universidades reserva 20% das vagas das universidades estaduais para alunos da rede pública do Paraná, com base nos resultados da Prova Paraná Mais, que será aplicada nos dias 12 e 13 de novembro. Em 2026, o programa ofertará 3.757 vagas distribuídas em 440 cursos nas sete universidades estaduais. A iniciativa, parceria entre a Seed-PR e a Seti, amplia o acesso ao ensino superior gratuito e democratiza as oportunidades para estudantes da rede estadual.