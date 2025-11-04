Coluna ADI pelo Paraná

Internacional do Café

Paraná - O Paraná foi destaque entre os vencedores de 2025 do Coffee of the Year, premiação realizada durante a Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte. Produtores do Norte do Estado, especialmente da região de Jacarezinho, figuraram entre os finalistas, reconhecidos pela alta qualidade e aroma equilibrado dos grãos. A presença paranaense reforça a tradição do Estado na cafeicultura brasileira, que combina inovação, sustentabilidade e excelência produtiva.

Melhores do planeta

O Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, foi incluído na lista estendida do ranking The World’s 50 Best Hotels 2025, figurando entre os 100 melhores do planeta. Único representante do Sul do Brasil, o ícone paranaense se destacou pela hospitalidade, pela localização dentro do Parque Nacional do Iguaçu e pela alta gastronomia. O restaurante Y, inaugurado em 2024 e comandado pelo chef Luiz Filipe Souza, reforça o prestígio do hotel no cenário internacional.

Cooperativismo

Durante o Fórum de Educação Política da Ocepar, em Curitiba, os deputados federais Sérgio Souza (MDB) e Pedro Lupion (Republicanos) defenderam o fortalecimento da representação do cooperativismo no Congresso Nacional. O painel foi conduzido pelo presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, e pelo diretor-secretário Luiz Roberto Baggio. Ambos ressaltaram a importância de uma bancada coesa e estratégica em Brasília, especialmente com foco nas eleições de 2026.

Cooperativismo II

Sérgio Souza destacou a necessidade de voto consciente e fortalecimento político das cooperativas, enquanto Pedro Lupion alertou para a baixa compreensão do modelo cooperativista entre parlamentares. Lupion citou ainda o exemplo da concorrência desleal na importação de tilápias do Vietnã, reforçando a urgência de maior atuação em defesa do setor. Ambos conclamaram as lideranças a atuarem como multiplicadores de informação qualificada.