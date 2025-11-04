Coluna ADI pelo Paraná

Internacional do Café
Paraná - O Paraná foi destaque entre os vencedores de 2025 do Coffee of the Year, premiação realizada durante a Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte. Produtores do Norte do Estado, especialmente da região de Jacarezinho, figuraram entre os finalistas, reconhecidos pela alta qualidade e aroma equilibrado dos grãos. A presença paranaense reforça a tradição do Estado na cafeicultura brasileira, que combina inovação, sustentabilidade e excelência produtiva.
Melhores do planeta
O Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, foi incluído na lista estendida do ranking The World’s 50 Best Hotels 2025, figurando entre os 100 melhores do planeta. Único representante do Sul do Brasil, o ícone paranaense se destacou pela hospitalidade, pela localização dentro do Parque Nacional do Iguaçu e pela alta gastronomia. O restaurante Y, inaugurado em 2024 e comandado pelo chef Luiz Filipe Souza, reforça o prestígio do hotel no cenário internacional.
Cooperativismo
Durante o Fórum de Educação Política da Ocepar, em Curitiba, os deputados federais Sérgio Souza (MDB) e Pedro Lupion (Republicanos) defenderam o fortalecimento da representação do cooperativismo no Congresso Nacional. O painel foi conduzido pelo presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, e pelo diretor-secretário Luiz Roberto Baggio. Ambos ressaltaram a importância de uma bancada coesa e estratégica em Brasília, especialmente com foco nas eleições de 2026.
Cooperativismo II
Sérgio Souza destacou a necessidade de voto consciente e fortalecimento político das cooperativas, enquanto Pedro Lupion alertou para a baixa compreensão do modelo cooperativista entre parlamentares. Lupion citou ainda o exemplo da concorrência desleal na importação de tilápias do Vietnã, reforçando a urgência de maior atuação em defesa do setor. Ambos conclamaram as lideranças a atuarem como multiplicadores de informação qualificada.
Pequenas usinas
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) apresentou à Aneel um plano emergencial para corte temporário de geração em pequenas usinas, como PCHs e térmicas a biomassa, visando evitar apagões por excesso de oferta. O Paraná está entre os estados com maior concentração dessas unidades, ao lado de São Paulo e Minas Gerais. O protocolo, que deve entrar em vigor até o fim do ano, permitirá a atuação coordenada entre distribuidoras e o ONS em situações críticas.
Missão Paraná
A Secretaria Estadual da Segurança Pública iniciou na segunda-feira (03) a terceira edição da Missão Paraná, que percorrerá municípios das regiões Central e dos Campos Gerais até sexta (07). A ação busca aproximar o Governo das lideranças locais e fortalecer a integração entre as forças de segurança. Segundo o secretário Hudson Leôncio Teixeira, a iniciativa amplia a presença do Estado e o diálogo com a população. A expectativa é alcançar mais de 1,1 milhão de pessoas nas atividades.
Série B
O Coritiba lidera a Série B do Campeonato Brasileiro 2025 com 61 pontos e pode se tornar o maior campeão da Segunda Divisão nacional. Atualmente bicampeão, o clube paranaense divide o posto com outras sete equipes, entre elas Palmeiras e Botafogo. Caso confirme o título, o Coxa alcançará o tricampeonato histórico. O próximo desafio será contra o Paysandu, no domingo (9), em Belém.