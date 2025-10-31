Coluna ADI pelo Paraná

Guerreiro do Paraná
Paraná - O governador Ratinho Júnior (PSD) será homenageado pelo Movimento Pró-Paraná com o troféu Guerreiro do Paraná, em cerimônia marcada para 3 de novembro, durante a posse da nova diretoria da instituição. Criado em 2001, o prêmio reconhece personalidades que contribuem para o desenvolvimento do estado. Entre os homenageados anteriores estão Zilda Arns, Francisco da Cunha Pereira e Wilson Bley Lipski.
Desenvolvimento sustentável
Curitiba foi selecionada entre as 26 cidades do mundo pela Bloomberg Philanthropies e pelo grupo C40 na Luta contra o Aquecimento Global. O reconhecimento vem pelo programa Curitiba Mais Energia, que integra o PlanClima e inclui projetos como a Pirâmide Solar, o Palácio Solar 29 de Março e os telhados solares dos terminais Pinheirinho, Santa Cândida e Boqueirão. “Nossa querida Curitiba concorre ao Local Leaders Awards 2025, que será entregue durante a Pré-COP no Rio de Janeiro, com a presença do príncipe William”, disse o Rafael Greca, secretário Estadual de Desenvolvimento Sustentável.
Grandes obras
O deputado federal Ricardo Barros (PP) participou do Conecti Inovar 2025, promovido pelo Sinduscon-PR/Noroeste e Seconci-PR/Noroeste, em Maringá. Engenheiro civil por formação, destacou o avanço da cidade em grandes obras, como o Centro de Eventos Oscar Niemeyer. Barros cobrou a execução de projetos viários aguardados, como o trevo do Catuaí e o Contorno Sul Metropolitano. Segundo ele, essas obras são essenciais para garantir segurança e salvar vidas.
Colégios Cívico-Militares
A Assembleia Legislativa aprovou o PL que amplia o Programa Colégios Cívico-Militares para escolas de tempo integral, e segue agora para sanção do governador. A proposta recebeu 36 votos favoráveis e 7 contrários. O texto mantém direitos dos professores, define critérios de adesão e veda a inclusão de escolas indígenas, quilombolas, do campo, da APAE e com ensino noturno. Atualmente, o programa atende 190 mil estudantes em 312 colégios do Paraná.
Possível candidato
O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), declarou estar “muito feliz” por ter o nome citado como possível candidato à Presidência da República em 2026. A fala foi feita nesta terça-feira (28) durante a abertura da 24ª AveSui, em Cascavel. Segundo ele, as especulações refletem o bom momento do Estado. “Se o Paraná não estivesse bem, meu nome não seria lembrado”, afirmou.
Bem posicionado
O ex-governador e atual deputado federal Beto Richa (PSDB) admitiu a possibilidade de disputar novamente o Governo do Paraná em 2026. Em entrevista, ele destacou a necessidade de apoio político e citou a boa relação com Ratinho Junior e membros do atual governo. Richa afirmou estar bem posicionado em pesquisas recentes e disse que só entraria na disputa com o mesmo grupo que o acompanhou no passado. Caso não concorra, garantiu estar satisfeito com sua atuação na Câmara Federal.