Coluna ADI pelo Paraná

Guerreiro do Paraná

Paraná - O governador Ratinho Júnior (PSD) será homenageado pelo Movimento Pró-Paraná com o troféu Guerreiro do Paraná, em cerimônia marcada para 3 de novembro, durante a posse da nova diretoria da instituição. Criado em 2001, o prêmio reconhece personalidades que contribuem para o desenvolvimento do estado. Entre os homenageados anteriores estão Zilda Arns, Francisco da Cunha Pereira e Wilson Bley Lipski.

Desenvolvimento sustentável

Curitiba foi selecionada entre as 26 cidades do mundo pela Bloomberg Philanthropies e pelo grupo C40 na Luta contra o Aquecimento Global. O reconhecimento vem pelo programa Curitiba Mais Energia, que integra o PlanClima e inclui projetos como a Pirâmide Solar, o Palácio Solar 29 de Março e os telhados solares dos terminais Pinheirinho, Santa Cândida e Boqueirão. “Nossa querida Curitiba concorre ao Local Leaders Awards 2025, que será entregue durante a Pré-COP no Rio de Janeiro, com a presença do príncipe William”, disse o Rafael Greca, secretário Estadual de Desenvolvimento Sustentável.

Grandes obras

O deputado federal Ricardo Barros (PP) participou do Conecti Inovar 2025, promovido pelo Sinduscon-PR/Noroeste e Seconci-PR/Noroeste, em Maringá. Engenheiro civil por formação, destacou o avanço da cidade em grandes obras, como o Centro de Eventos Oscar Niemeyer. Barros cobrou a execução de projetos viários aguardados, como o trevo do Catuaí e o Contorno Sul Metropolitano. Segundo ele, essas obras são essenciais para garantir segurança e salvar vidas.