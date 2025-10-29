Coluna ADI pelo Paraná

Mobilidade urbana

Paraná - O Governo do Paraná, por meio da Amep, participa até o dia 30 da Arena ANTP 2025, em São Paulo, o maior congresso de mobilidade urbana do país. O Estado apresentará o Bonde Urbano Digital, primeiro veículo 100% elétrico da América do Sul guiado por sensores, que dispensa trilhos e reduz custos. O projeto, pioneiro na Região Metropolitana de Curitiba, será destaque em painel conduzido pelo diretor-presidente da Amep, Gilson Santos.

Caravana Federativa

A Caravana Federativa chega ao Paraná nos dias 30 e 31 de outubro, em Foz do Iguaçu, reunindo ministros e gestores públicos para ampliar o diálogo entre os entes federados. O evento contará com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e de ministros como Gleisi Hoffmann e Alexandre Silveira. Prefeitos e prefeitas estão sendo convidados pela AMP a participar das atividades que fortalecem a cooperação e o acesso a programas federais. Inscrições e programação: https://portalfederativo.gov.br/pt-br

Simulações do Saeb

A utilização da plataforma Visual Class tem elevado o desempenho dos estudantes de Paranaguá nas simulações de avaliação no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Os simulados aplicados como Projeto Piloto na turma do 9º ano, apresentou o aumento na média de 4,0 para 4,9 pontos, e no 3º ano do ensino médio, de 4,2 para 5,3 pontos entre o primeiro e o segundo simulado. Os dados indicam avanço consistente e confirmam a eficácia do uso da ferramenta digital na preparação dos alunos.

Operação Pé Vermelho

O Paraná sediará em janeiro de 2026 a 99ª edição do Projeto Rondon, batizada de Operação Pé Vermelho. O evento reunirá 252 universitários e professores de 20 instituições de ensino de todo o país para ações de cidadania e desenvolvimento sustentável em 12 municípios paranaenses. A iniciativa resulta de parceria entre o Governo do Estado, o Ministério da Defesa e as prefeituras locais.