Coluna ADI pelo Paraná

Mobilidade urbana
Paraná - O Governo do Paraná, por meio da Amep, participa até o dia 30 da Arena ANTP 2025, em São Paulo, o maior congresso de mobilidade urbana do país. O Estado apresentará o Bonde Urbano Digital, primeiro veículo 100% elétrico da América do Sul guiado por sensores, que dispensa trilhos e reduz custos. O projeto, pioneiro na Região Metropolitana de Curitiba, será destaque em painel conduzido pelo diretor-presidente da Amep, Gilson Santos.
Caravana Federativa
A Caravana Federativa chega ao Paraná nos dias 30 e 31 de outubro, em Foz do Iguaçu, reunindo ministros e gestores públicos para ampliar o diálogo entre os entes federados. O evento contará com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e de ministros como Gleisi Hoffmann e Alexandre Silveira. Prefeitos e prefeitas estão sendo convidados pela AMP a participar das atividades que fortalecem a cooperação e o acesso a programas federais. Inscrições e programação: https://portalfederativo.gov.br/pt-br
Simulações do Saeb
A utilização da plataforma Visual Class tem elevado o desempenho dos estudantes de Paranaguá nas simulações de avaliação no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Os simulados aplicados como Projeto Piloto na turma do 9º ano, apresentou o aumento na média de 4,0 para 4,9 pontos, e no 3º ano do ensino médio, de 4,2 para 5,3 pontos entre o primeiro e o segundo simulado. Os dados indicam avanço consistente e confirmam a eficácia do uso da ferramenta digital na preparação dos alunos.
Operação Pé Vermelho
O Paraná sediará em janeiro de 2026 a 99ª edição do Projeto Rondon, batizada de Operação Pé Vermelho. O evento reunirá 252 universitários e professores de 20 instituições de ensino de todo o país para ações de cidadania e desenvolvimento sustentável em 12 municípios paranaenses. A iniciativa resulta de parceria entre o Governo do Estado, o Ministério da Defesa e as prefeituras locais.
Operação Pé Vermelho II
A Operação Pé Vermelho será realizada em 12 municípios do Paraná: Araruna, Barbosa Ferraz, Luiziana, Iretama, Santa Fé, Tamarana, Bom Sucesso, Godoy Moreira, Jardim Alegre, Lidianópolis, Rio Branco do Ivaí e Rosário do Ivaí. As ações levarão cidadania, educação e sustentabilidade a cidades com populações entre 3 mil e 15 mil habitantes, fortalecendo o desenvolvimento comunitário e a inclusão social.
Para a Europa
O governador Ratinho Júnior anunciou que o Paraná ganhará um voo direto para a Europa, com o destino a ser revelado em novembro. A nova rota ampliará a malha internacional do Estado, que já conta com sete conexões para países da América do Sul. Somente em setembro, os aeroportos de Curitiba e Foz do Iguaçu movimentaram 714 mil passageiros, consolidando o Paraná como polo aéreo do Sul do Brasil.
Voos diretos
A companhia aérea Azul iniciou nesta semana os voos diretos entre São Paulo (Congonhas) e Foz do Iguaçu, ampliando a conectividade entre o principal centro econômico do País e um dos maiores destinos turísticos do mundo. Serão duas operações diárias, incluindo fins de semana, com aeronaves Embraer E2, de 136 lugares. A nova rota integra a estratégia da empresa de fortalecer sua presença em Congonhas e impulsionar o turismo no Paraná.