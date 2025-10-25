Coluna ADI pelo Paraná

Dívida pública
Paraná - O senador Oriovisto Guimarães (PSDB) manifestou preocupação com o crescimento da dívida pública brasileira durante videoconferência do Movimento Pró-Paraná, nesta semana. “Há necessidade de se fixar um limite para essa dívida ou o governo pode ter uma dívida que tende ao infinito?”, questionou o parlamentar, lembrando que o montante já ultrapassa R$ 7 trilhões. O ex-ministro Henrique Meirelles respondeu que a situação exige atenção e alertou: “a preocupação se dá lá para 2027, 2028, quando será necessário de fato um ajuste fiscal”.
Cooperação
O presidente da Alep, deputado Alexandre Curi (PSD), conduziu a reunião da Comissão de Saúde Pública que recebeu representantes do Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR). O encontro tratou de pautas voltadas à valorização da mulher médica e ao fortalecimento da cooperação entre as instituições. O CRM-PR agradeceu a receptividade de Curi e dos parlamentares pelo diálogo em defesa dos profissionais da saúde.
Concessão
O Consórcio Infraestrutura PR, formado pela EPR e um fundo da Perfin, venceu o leilão do Lote 4 de rodovias do Paraná ao oferecer um desconto de 21,3% sobre a tarifa básica de pedágio. A disputa, realizada na B3 em São Paulo, teve a participação de quatro concorrentes, Motiva, Pátria e a portuguesa Mota-Engil. Com o resultado, a EPR amplia sua presença no Estado, somando três lotes conquistados e reforçando sua atuação nas regiões Oeste, Noroeste e Norte.
Lote 4
O Lote 4 abrange 627 quilômetros de rodovias que conectam municípios estratégicos como Maringá, Cianorte, Umuarama, Londrina, Nova Londrina, Itaúna do Sul e Guaíra, até a divisa com São Paulo. O contrato prevê R$ 16,4 bilhões em investimentos, com 231 quilômetros de duplicações, 87 de faixas adicionais e 59 de contornos, além de ciclovias, passarelas e pontos de ônibus, fortalecendo a infraestrutura e a integração regional.
Alta na popularidade
Durante agenda na B3, em São Paulo, o governador Ratinho Junior (PSD) afirmou que a alta na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está ligada à discussão sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos e à defesa da soberania nacional. O governador também reafirmou que poderá disputar as eleições presidenciais de 2026, dependendo da decisão do PSD e de Gilberto Kassab.
Litoral do Paraná
O superintendente do Governo do Paraná, Renato Adur, destacou a emoção ao receber o livro “Litoral do Paraná – Impressões, Cultura e Natureza”, entregue pelo consultor da Isulpar, Marcel Klozovski. “É uma celebração sensível do nosso litoral, onde arte e natureza se unem em perfeita sintonia”, afirmou. A obra, idealizada por Fábio Brito, retrata as paisagens, tradições e a força do povo caiçara, exaltando a beleza e a identidade cultural da costa paranaense.
Produção de cevada
O Paraná se destaca nacionalmente na produção de cevada, cultura adaptada ao clima mais frio e concentrada nas regiões Sul do Estado. A informação foi destacada em reportagem do Estadão sobre as novas culturas que reconfiguram o agronegócio brasileiro. Guarapuava lidera a expansão da cultura, com 36,9 mil hectares semeados, impulsionada pelas boas cotações e pelo desempenho positivo da safra anterior.
Líder no setor
O Paraná alcançou a primeira colocação nacional na produção de mel no segundo semestre de 2025. O resultado reforça a força do Estado na diversificação agrícola e na produção sustentável. De acordo com o último levantamento do IBGE, em 2024, o estado produziu 9,8 mil toneladas de mel e detém 14,6% da produção nacional de mel. Dois municípios paranaenses se destacam no pódio da produção nacional de mel. Arapoti e Ortigueira.
Responsabilidade ambiental
O secretário do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca, conduziu uma videoconferência com o embaixador do Brasil junto à União Europeia, Pedro Miguel da Costa e Silva, para apresentar as ações do Paraná voltadas à adequação ao Regulamento Europeu de Produtos Livres de Desmatamento (EUDR). O encontro destacou o compromisso do Estado com a produção sustentável e a rastreabilidade, em parceria com Fiep, Faep e Ocepar. Greca afirmou que o Paraná “mostra ao mundo que é possível produzir, preservar e prosperar com responsabilidade ambiental”.
Vagas temporárias
O fim de ano deve impulsionar o mercado de trabalho no Paraná, com 12% das empresas planejando contratações temporárias, segundo sondagem da Fecomércio PR e Sebrae/PR. O setor de turismo lidera a intenção de novas vagas, com 27,1% das empresas prevendo reforço nas equipes, seguido pelo varejo (12,8%) e pelos serviços (6,1%). As regiões com maior potencial de contratação são Ponta Grossa, Sudoeste e Oeste do Estado.
Vagas temporárias II
As vagas temporárias devem se concentrar em cargos como vendedor, atendente geral e funções na gastronomia, como auxiliar de cozinha e garçom. A maioria das oportunidades exige apenas o Ensino Médio ou Fundamental e não requer experiência prévia. O Sebrae/PR oferece consultorias e capacitações gratuitas para ajudar empresários a planejar contratações sustentáveis e aproveitar o aquecimento do mercado no fim de ano.
Prêmio Fiep
A TV Paraná Turismo, vinculada à Secretaria de Estado da Comunicação, conquistou o 3º lugar na categoria Telejornalismo do 10º Prêmio Fiep de Jornalismo com a reportagem “Indústria Acolhedora”. A matéria, assinada pelo repórter Bruno de Oliveira e equipe, retrata como indústrias paranaenses têm acolhido imigrantes e contribuído para reduzir a escassez de mão de obra. O prêmio reconhece produções que valorizam o papel da imprensa no desenvolvimento do setor industrial.