Coluna ADI pelo Paraná

Dívida pública

Paraná - O senador Oriovisto Guimarães (PSDB) manifestou preocupação com o crescimento da dívida pública brasileira durante videoconferência do Movimento Pró-Paraná, nesta semana. “Há necessidade de se fixar um limite para essa dívida ou o governo pode ter uma dívida que tende ao infinito?”, questionou o parlamentar, lembrando que o montante já ultrapassa R$ 7 trilhões. O ex-ministro Henrique Meirelles respondeu que a situação exige atenção e alertou: “a preocupação se dá lá para 2027, 2028, quando será necessário de fato um ajuste fiscal”.

Cooperação

O presidente da Alep, deputado Alexandre Curi (PSD), conduziu a reunião da Comissão de Saúde Pública que recebeu representantes do Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR). O encontro tratou de pautas voltadas à valorização da mulher médica e ao fortalecimento da cooperação entre as instituições. O CRM-PR agradeceu a receptividade de Curi e dos parlamentares pelo diálogo em defesa dos profissionais da saúde.

Concessão

O Consórcio Infraestrutura PR, formado pela EPR e um fundo da Perfin, venceu o leilão do Lote 4 de rodovias do Paraná ao oferecer um desconto de 21,3% sobre a tarifa básica de pedágio. A disputa, realizada na B3 em São Paulo, teve a participação de quatro concorrentes, Motiva, Pátria e a portuguesa Mota-Engil. Com o resultado, a EPR amplia sua presença no Estado, somando três lotes conquistados e reforçando sua atuação nas regiões Oeste, Noroeste e Norte.

Lote 4

O Lote 4 abrange 627 quilômetros de rodovias que conectam municípios estratégicos como Maringá, Cianorte, Umuarama, Londrina, Nova Londrina, Itaúna do Sul e Guaíra, até a divisa com São Paulo. O contrato prevê R$ 16,4 bilhões em investimentos, com 231 quilômetros de duplicações, 87 de faixas adicionais e 59 de contornos, além de ciclovias, passarelas e pontos de ônibus, fortalecendo a infraestrutura e a integração regional.

Alta na popularidade

Durante agenda na B3, em São Paulo, o governador Ratinho Junior (PSD) afirmou que a alta na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está ligada à discussão sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos e à defesa da soberania nacional. O governador também reafirmou que poderá disputar as eleições presidenciais de 2026, dependendo da decisão do PSD e de Gilberto Kassab.

Litoral do Paraná

O superintendente do Governo do Paraná, Renato Adur, destacou a emoção ao receber o livro “Litoral do Paraná – Impressões, Cultura e Natureza”, entregue pelo consultor da Isulpar, Marcel Klozovski. “É uma celebração sensível do nosso litoral, onde arte e natureza se unem em perfeita sintonia”, afirmou. A obra, idealizada por Fábio Brito, retrata as paisagens, tradições e a força do povo caiçara, exaltando a beleza e a identidade cultural da costa paranaense.