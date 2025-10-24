Coluna ADI pelo Paraná

Porto de Paranaguá

Paraná - O Consórcio Canal Galheta Dragagem, formado pela brasileira FTS e pela belga DEME, venceu o leilão do Canal de Acesso ao Porto de Paranaguá, na B3, com outorga de R$ 276 milhões e investimento total previsto de R$ 1,23 bilhão. A concessão, inédita no país, terá duração de 25 anos e prevê o aprofundamento do canal para 15,5 metros. O novo modelo garante dragagens permanentes e amplia a eficiência e competitividade do principal porto do Sul do Brasil.

Central logística da América

O governador Ratinho Júnior destacou que a concessão marca mais uma etapa do plano logístico iniciado em 2019. “Desde o início da nossa gestão, traçamos o objetivo de transformar o Paraná na central logística da América do Sul. Hoje, o Porto de Paranaguá é o mais eficiente do Brasil”, afirmou. Segundo ele, obras como o Moegão e o novo píer vão ampliar em 35% a capacidade operacional, reduzindo custos e fortalecendo a economia paranaense.

Ciência em bares

O Governo do Paraná e a cervejaria Bodebrown lançaram o Pint Of Science 2026, festival internacional que leva a ciência aos bares e restaurantes. O evento ocorre em maio, simultaneamente em 27 países. Em 2025, o Paraná liderou o ranking nacional, com 31 cidades participantes, aumento de 40% em relação ao ano anterior. Segundo o secretário Alex Canziani, a meta é ampliar o alcance e aproximar ainda mais a ciência da sociedade.