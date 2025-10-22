Coluna ADI pelo Paraná

Hidrogênio renovável

Paraná - A planta instalada no Centro Politécnico da UFPR produz hidrogênio renovável a partir do biogás de resíduos alimentares, utilizando a inovadora rota seca, sem consumo de água. O processo garante emissão negativa de CO₂ e reforça o potencial do Paraná como referência em energia limpa e sustentável.

Câmara pelo Brasil

O deputado federal Toninho Wandscheer (PP) foi escolhido para representar a Região Sul no comitê da iniciativa “Câmara pelo Brasil”, lançada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta. O projeto busca aproximar o Parlamento das demandas regionais. “Meu compromisso é ouvir de perto a realidade das pessoas do Sul e levar suas demandas para o debate nacional”, afirmou o parlamentar paranaense.

Explicações

O deputado Tião Medeiros (PP) apresentou requerimento pedindo explicações ao ministro das Comunicações sobre o empréstimo de R$ 20 bilhões que os Correios negociam com aval do Tesouro Nacional. Medeiros alertou para o impacto fiscal da operação e cobrou transparência sobre os balanços da estatal e alternativas de redução de despesas. O pedido inclui ainda estudos sobre a viabilidade de privatização dos Correios.

Campanhas educativas

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou projeto que obriga empresas de transporte urbano e por aplicativo a promover campanhas educativas sobre proteção de passageiras em situação de vulnerabilidade. O relator, deputado Diego Garcia (Republicanos), destacou que a medida “busca suprir uma lacuna jurídica e garantir segurança tanto para as mulheres quanto para os motoristas”. A proposta segue agora para análise no Senado.