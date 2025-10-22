Coluna ADI pelo Paraná

Hidrogênio renovável
Paraná - A planta instalada no Centro Politécnico da UFPR produz hidrogênio renovável a partir do biogás de resíduos alimentares, utilizando a inovadora rota seca, sem consumo de água. O processo garante emissão negativa de CO₂ e reforça o potencial do Paraná como referência em energia limpa e sustentável.
Câmara pelo Brasil
O deputado federal Toninho Wandscheer (PP) foi escolhido para representar a Região Sul no comitê da iniciativa “Câmara pelo Brasil”, lançada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta. O projeto busca aproximar o Parlamento das demandas regionais. “Meu compromisso é ouvir de perto a realidade das pessoas do Sul e levar suas demandas para o debate nacional”, afirmou o parlamentar paranaense.
Explicações
O deputado Tião Medeiros (PP) apresentou requerimento pedindo explicações ao ministro das Comunicações sobre o empréstimo de R$ 20 bilhões que os Correios negociam com aval do Tesouro Nacional. Medeiros alertou para o impacto fiscal da operação e cobrou transparência sobre os balanços da estatal e alternativas de redução de despesas. O pedido inclui ainda estudos sobre a viabilidade de privatização dos Correios.
Campanhas educativas
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou projeto que obriga empresas de transporte urbano e por aplicativo a promover campanhas educativas sobre proteção de passageiras em situação de vulnerabilidade. O relator, deputado Diego Garcia (Republicanos), destacou que a medida “busca suprir uma lacuna jurídica e garantir segurança tanto para as mulheres quanto para os motoristas”. A proposta segue agora para análise no Senado.
PNE 2025–2035
O novo Plano Nacional de Educação (PNE) 2025–2035 prevê investimento de 7,5% do PIB para garantir qualidade e equidade no ensino. O Paraná, referência nacional em desempenho educacional, deve ampliar sua liderança ao alinhar metas locais às diretrizes do PNE, especialmente em formação docente, infraestrutura e inovação pedagógica.
Entidades sociais
Guarapuava recebeu mais de R$ 280 mil em emendas parlamentares destinadas pelo deputado federal Aliel Machado (PV) para o custeio de entidades sociais. Foram contempladas instituições como a AGMA, AEPAPA, APADEVI, Instituto Dom Bosco, ADFG e ACPAC. Segundo o deputado, os recursos fortalecem ações voltadas à saúde, inclusão e assistência social no município e em todo o Paraná.
IA na cultura
A Escola do Legislativo da Alep e o Fórum dos Gestores de Cultura promovem, no dia 3 de novembro, em Curitiba, um encontro inédito sobre o uso da Inteligência Artificial nas políticas culturais e na gestão pública da cultura. O evento reunirá gestores, pesquisadores e especialistas para debater ética, inovação, economia criativa e democracia cultural na era digital.
Vagas de emprego
O Paraná inicia a semana com mais de 26 mil vagas de emprego abertas nas Agências do Trabalhador. As oportunidades se concentram nas funções de produção, alimentação e comércio. Cascavel, Curitiba e Foz do Iguaçu estão entre as cidades com mais vagas disponíveis. Em novembro, Foz sediará o Capacita Sine Paraná, voltado à formação de servidores da rede Sine.