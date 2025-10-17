Coluna ADI pelo Paraná

Dia D

Paraná - A Campanha Estadual de Multivacinação avança nas escolas do Paraná e segue até 31 de outubro. Equipes de saúde visitam 7,9 mil instituições para imunizar e atualizar as cadernetas de mais de 2,4 milhões de estudantes. Desde abril, 198 mil doses foram aplicadas. O Dia D será neste sábado (18).

Cidade Amiga

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu Ponta Grossa como Cidade Amiga da Pessoa Idosa, integrando-a à rede global de municípios que promovem o envelhecimento ativo e saudável. Com mais de 52 mil idosos, o município se destaca por ações de autonomia, inclusão e cuidado, como o Circuito 60+ e o Condomínio do Idoso. A prefeita Elizabeth Schmidt celebrou o título, que reforça o compromisso da cidade com a qualidade de vida em todas as idades.

Semana da inovação

Curitiba sediará até 18 de outubro, a Cúpula Anual da Aliança Latino-Americana de Startups (ALAS) 2025, reunindo lideranças de 19 países durante a Semana Estadual da Inovação. O evento conta com apoio do Governo do Estado, Prefeitura de Curitiba e Ministério das Relações Exteriores. Com o tema “A Inovação está em nosso DNA”, a cúpula promoverá rodadas de negócios, painéis e workshops, consolidando o Paraná como referência em tecnologia e empreendedorismo.

Investimento

A Prefeitura de Curitiba iniciou a instalação de aparelhos de ar-condicionado em 154 escolas, CMEIs e CMAEEs da rede municipal. O investimento de R$ 50 milhões permitirá climatizar 1,6 mil salas nesta primeira fase, com prazo de até oito meses. As unidades foram escolhidas conforme o mapa de calor da cidade. Segundo o prefeito Eduardo Pimentel, a medida garante mais conforto e bem-estar para alunos e educadores.