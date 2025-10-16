Coluna ADI pelo Paraná

Confia Paraná

Paraná - O secretário da Fazenda do Estado do Paraná, Norberto Ortigara, destacou que o Paraná está modernizando a relação entre Fisco e contribuinte com o programa Confia Paraná, inspirado no modelo de “Cooperative Compliance” da OCDE. A iniciativa promove diálogo, transparência e confiança entre Estado e empresas, reduzindo litígios e aumentando a arrecadação voluntária. Segundo Ortigara, o modelo alinha o Paraná às melhores práticas internacionais de gestão tributária.

Superávit comercial

O Paraná fechou setembro de 2025 com superávit comercial de US$ 105,5 milhões, resultado de uma corrente de comércio de US$ 3,9 bilhões. De janeiro a setembro, o Estado exportou US$ 17,7 bilhões e importou US$ 15,7 bilhões. O complexo da soja liderou as exportações, com US$ 3,7 bilhões, seguido por frango (US$ 2,6 bi) e açúcar (US$ 869 mi). Nas importações, destacam-se fertilizantes (US$ 2,4 bi) e óleo diesel (US$ 1 bi).

Paraná na COP

A Itaipu Binacional terá participação ativa na COP30 com investimentos de R$ 1,3 bilhão em obras de infraestrutura, manejo de resíduos e bioeconomia, além da apresentação de projetos de sustentabilidade. Já o Governo do Paraná tem articulado eventos preparatórios regionais, como o promovido pelos Portos do Paraná, voltado a debater práticas sustentáveis e alinhar o setor às metas globais de descarbonização.

COP 30

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) será realizada em Belém (PA), entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, com duração de 12 dias. O evento reunirá líderes mundiais para debater políticas de enfrentamento à crise climática, metas de redução de emissões de gases de efeito estufa e estratégias de transição energética sustentável, com foco especial na Amazônia como eixo central das discussões ambientais globais.