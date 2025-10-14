Coluna ADI pelo Paraná

Espaços urbanos
Paraná - O Paraná está entre os 20 territórios selecionados pelo Instituto Motiva para receber ações que promovem espaços urbanos mais sustentáveis e inclusivos. A iniciativa é inspirada no conceito de cidade de 15 minutos, idealizado pelo urbanista Carlos Moreno, da Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que defende o acesso a serviços essenciais próximos às moradias. O projeto visa melhorar a qualidade de vida, reduzir desigualdades e orientar políticas públicas de urbanismo social.
Produção industrial
A produção industrial do Paraná cresceu 4,2% em agosto em relação a julho, o terceiro melhor resultado do país, segundo o IBGE. O desempenho ficou atrás apenas do Pará (5,4%) e da Bahia (4,9%), superando amplamente a média nacional de 0,8%. O avanço confirma o bom momento da indústria paranaense, que mantém ritmo acima do observado em outras regiões do Brasil.
Ano letivo 2026
Encerram nesta quarta-feira (15) duas etapas essenciais do processo de matrículas para o ano letivo de 2026 na rede pública estadual do Paraná: a rematrícula dos estudantes que permanecem na mesma escola e as inscrições no Processo Classificatório da Educação Profissional e dos cursos subsequentes. Os procedimentos devem ser realizados pela Área do Aluno, acessada com CPF e celular cadastrados. Segundo o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, o cumprimento do prazo é fundamental para garantir a organização do próximo ano letivo e o planejamento das turmas.
Aprovação
O governador Ratinho Júnior (PSD) atingiu 79,7% de aprovação, segundo levantamento da Ágili Pesquisas e Marketing divulgado nesta segunda-feira (13). Apenas 16,5% dos entrevistados desaprovam a gestão. O levantamento ouviu 1.509 eleitores entre 3 e 10 de outubro, com margem de erro de 3 pontos percentuais e 95% de confiança. A aprovação é majoritária em todas as faixas etárias e níveis de escolaridade, chegando a 83,2% entre eleitores de 35 a 44 anos.
Desenvolvimento nacional
Durante encontro com prefeitos, o governador Ratinho Júnior destacou que o desenvolvimento nacional começa nos municípios. “O grande problema do Brasil não é dinheiro, é ser um país travado. Precisamos destravar o Brasil ajudando os prefeitos a resolver os problemas das cidades”, afirmou. Ele ressaltou que o Paraná tem mostrado esse caminho, trabalhando em parceria com as prefeituras para melhorar a qualidade de vida da população.
Guarda de Curitiba
O prefeito Eduardo Pimentel anunciou o lançamento do edital do concurso público para a Guarda Municipal de Curitiba, com 100 vagas imediatas e expectativa de nomear até 400 novos guardas até 2028. As inscrições estarão abertas de 27 de outubro a 24 de novembro, e a prova será aplicada em 18 de janeiro de 2026. A remuneração inicial é de R$ 4.006,71, após o curso de formação técnico-profissional.