Coluna ADI pelo Paraná

Espaços urbanos

Paraná - O Paraná está entre os 20 territórios selecionados pelo Instituto Motiva para receber ações que promovem espaços urbanos mais sustentáveis e inclusivos. A iniciativa é inspirada no conceito de cidade de 15 minutos, idealizado pelo urbanista Carlos Moreno, da Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que defende o acesso a serviços essenciais próximos às moradias. O projeto visa melhorar a qualidade de vida, reduzir desigualdades e orientar políticas públicas de urbanismo social.

Produção industrial

A produção industrial do Paraná cresceu 4,2% em agosto em relação a julho, o terceiro melhor resultado do país, segundo o IBGE. O desempenho ficou atrás apenas do Pará (5,4%) e da Bahia (4,9%), superando amplamente a média nacional de 0,8%. O avanço confirma o bom momento da indústria paranaense, que mantém ritmo acima do observado em outras regiões do Brasil.

Ano letivo 2026

Encerram nesta quarta-feira (15) duas etapas essenciais do processo de matrículas para o ano letivo de 2026 na rede pública estadual do Paraná: a rematrícula dos estudantes que permanecem na mesma escola e as inscrições no Processo Classificatório da Educação Profissional e dos cursos subsequentes. Os procedimentos devem ser realizados pela Área do Aluno, acessada com CPF e celular cadastrados. Segundo o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, o cumprimento do prazo é fundamental para garantir a organização do próximo ano letivo e o planejamento das turmas.