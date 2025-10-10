Coluna ADI pelo Paraná

Oktoberfest

Paraná - A tradicional Oktoberfest foi incluída no calendário oficial de 2025 pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu) e será realizada em Francisco Beltrão, nos dias 10 a 12 e 17 a 19 de outubro, e em Curitiba, nos dias 18, 19, 25 e 26 de outubro. Inspirada na festa de Munique, a celebração reúne música, dança e gastronomia típica. O evento deve atrair milhares de visitantes, fortalecendo o turismo cultural e econômico do Paraná.

Livros do Futuro

A professora Francine Cruz, da rede estadual do Paraná, é semifinalista do concurso TikTok Livros do Futuro com o romance “Quatro Vezes Primavera”, inspirado em sua história de superação após um AVC. A votação popular, que vai até sábado (11), pode ser feita no site livrosdofuturo.com.br. A obra aborda temas como resiliência, recomeço e autoconhecimento, e concorre na categoria Romance Jovem Adulto.

Regulação da IA

A deputada Luísa Canziani (PSD-PR), presidente da Comissão Especial sobre Inteligência Artificial da Câmara, destacou que o projeto de regulação da Inteligência Artificial em discussão terá como pilares a segurança jurídica, o letramento digital e a infraestrutura de conexão. As medidas buscam atrair investimentos, garantir conectividade em todo o país e formar mão de obra qualificada. A parlamentar defende políticas públicas que unam educação, tecnologia e inclusão digital.

Guto em Toledo

Em Curitiba, durante o I Congresso dos Municípios do Paraná, o prefeito Mario Costenaro reuniu-se com o secretário estadual das Cidades, Guto Silva, e o deputado Hussein Bakri, que confirmou a liberação de R$ 10 milhões para a pavimentação da Avenida União. Na ocasião, foi agendada a visita de Guto a Toledo no próximo dia 17, quando serão anunciadas novas obras. Costenaro segue em reuniões técnicas para acompanhar protocolos de pavimentação e recape asfáltico junto à Secid.