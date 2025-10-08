Coluna ADI pelo Paraná

Plano de Logística

Paraná - O Paraná está no centro das discussões do Plano Nacional de Logística 2025 (PNL 2050), que prevê estratégias para ampliar o uso das ferrovias no Sul do país. Entre os projetos, destacam-se a Nova Ferroeste, ligando Paranaguá ao Mato Grosso do Sul, e a renovação da Malha Sul, operada pela Rumo Logística. O investimento, estimado em até R$ 35 bilhões, é considerado essencial para reduzir a dependência do transporte rodoviário e impulsionar a competitividade regional. Atualmente cerca de 75% das cargas que chegam ao Porto de Paranaguá são transportadas por rodovias já no limite de operação. O governo do Paraná estuda novas soluções, como o Complexo Rodoviário do Litoral e a retomada da Nova Ferroeste, para destravar gargalos logísticos históricos.

Lote 4

Com 627 quilômetros de extensão e investimento previsto de R$ 18 bilhões, o Lote 4 das concessões rodoviárias do Paraná inclui duplicações e novos contornos em cidades como Maringá, Umuarama e Londrina. O trecho liga a fronteira com o Paraguai, em Guaíra, até a divisa com São Paulo. O leilão será realizado em 23 de outubro, na B3, em São Paulo.

Lote 5

O Lote 5, com 430 quilômetros de extensão, prevê R$ 11,7 bilhões em investimentos e obras nas regiões Oeste e Noroeste do Estado. O projeto inclui o Contorno de Guaíra, passarelas e ciclovias, além de 238 quilômetros de duplicações. O leilão será realizado em 30 de outubro, também na Bolsa de Valores.

Rota Turística da Inovação

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou em primeira votação o projeto de lei que cria a Rota Turística da Inovação, proposta pela deputada Maria Victoria (PP). A iniciativa valoriza o ecossistema tecnológico do Estado, conectando universidades, startups e parques tecnológicos. A rota integrará municípios com ambientes de inovação credenciados pelo SEPARTEC. O projeto também passa a integrar o Calendário Oficial do Paraná.