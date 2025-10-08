Coluna ADI pelo Paraná

Plano de Logística
Paraná - O Paraná está no centro das discussões do Plano Nacional de Logística 2025 (PNL 2050), que prevê estratégias para ampliar o uso das ferrovias no Sul do país. Entre os projetos, destacam-se a Nova Ferroeste, ligando Paranaguá ao Mato Grosso do Sul, e a renovação da Malha Sul, operada pela Rumo Logística. O investimento, estimado em até R$ 35 bilhões, é considerado essencial para reduzir a dependência do transporte rodoviário e impulsionar a competitividade regional. Atualmente cerca de 75% das cargas que chegam ao Porto de Paranaguá são transportadas por rodovias já no limite de operação. O governo do Paraná estuda novas soluções, como o Complexo Rodoviário do Litoral e a retomada da Nova Ferroeste, para destravar gargalos logísticos históricos.
Lote 4
Com 627 quilômetros de extensão e investimento previsto de R$ 18 bilhões, o Lote 4 das concessões rodoviárias do Paraná inclui duplicações e novos contornos em cidades como Maringá, Umuarama e Londrina. O trecho liga a fronteira com o Paraguai, em Guaíra, até a divisa com São Paulo. O leilão será realizado em 23 de outubro, na B3, em São Paulo.
Lote 5
O Lote 5, com 430 quilômetros de extensão, prevê R$ 11,7 bilhões em investimentos e obras nas regiões Oeste e Noroeste do Estado. O projeto inclui o Contorno de Guaíra, passarelas e ciclovias, além de 238 quilômetros de duplicações. O leilão será realizado em 30 de outubro, também na Bolsa de Valores.
Rota Turística da Inovação
A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou em primeira votação o projeto de lei que cria a Rota Turística da Inovação, proposta pela deputada Maria Victoria (PP). A iniciativa valoriza o ecossistema tecnológico do Estado, conectando universidades, startups e parques tecnológicos. A rota integrará municípios com ambientes de inovação credenciados pelo SEPARTEC. O projeto também passa a integrar o Calendário Oficial do Paraná.
Playas
A Praia de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, foi incluída entre as 200 melhores praias das Américas e da Península Ibérica, segundo ranking do Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias (CIF Playas). O levantamento avaliou destinos de 11 países. Pontal do Sul ficou na 126ª posição geral e em 27º lugar no ranking nacional de 2025.
Turismo litorâneo
Com índice de qualidade BQV 0,68, Pontal do Sul se destacou entre as praias urbanas do país por sua infraestrutura, atrativos naturais e proximidade com áreas de preservação, como a Ilha do Mel. O ranking contou com 71 especialistas de diversas áreas. Para o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, o destino é estratégico para o turismo litorâneo do Paraná.
Tributação
O Sistema Faep manifestou-se contra a MP 1.303/2025, que prevê tributação de 7,5% sobre Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) e outros títulos. A entidade alerta que a medida pode encarecer o crédito, afastar investidores e comprometer a produção agrícola. As LCAs representam cerca de 40% do crédito rural, superando o próprio Plano Safra. O setor busca diálogo para rejeitar a proposta e preservar o financiamento do agronegócio brasileiro.