Coluna ADI pelo Paraná

AME em Apucarana

Paraná - O deputado Alexandre Curi (PSD) destacou o avanço da descentralização da saúde no Paraná. Em Apucarana, anunciou investimento de R$ 13,2 milhões para implantação de um Ambulatório Médico de Especialidades no CISVIR. Segundo ele, a regionalização aproxima os serviços da população e garante atendimento de qualidade.

Eleições suplementares

Três municípios do Paraná, Cruzeiro do Iguaçu, São João e São Tomé, realizaram neste domingo (5) eleições suplementares para definir novos prefeitos e vice-prefeitos. Foram eleitos Jean Carlos Cardoso e Alvir Guyss em Cruzeiro do Iguaçu; Joni Zanella Ferreira e Fabiana Mioranza em São João; e João Paulo Travassos Raddi e Osmir dos Santos em São Tomé. Os mandatos vão até 2028.

Secretaria Visionária

A Secretaria da Educação do Paraná recebeu do Google o prêmio Secretaria Visionária da América Latina. O reconhecimento foi entregue na Califórnia, durante o Google for Education Leader Series. A rede estadual foi premiada por adotar inteligência artificial e gamificação no acompanhamento pedagógico. Entre as soluções estão o Desafio Paraná, o Khanmigo, o Fluência Paraná e o Redação Paraná.

Paraná no Guinness

O Paraná entrou para o Livro Guinness de Recordes com a maior telecirurgia do mundo, realizada entre Curitiba e o Kuwait, a mais de 12 mil quilômetros de distância. O procedimento de hérnia inguinal foi conduzido com sucesso e marcou um avanço global na cirurgia robótica remota. A operação foi coordenada pelo médico Marcelo Loureiro, da Scolla Centro de Treinamento Cirúrgico.