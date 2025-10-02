Coluna ADI pelo Paraná

Regulamentação IA

Paraná - A deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR) defendeu nesta terça-feira (30/9), durante o 3º Brasília Summit, que o desenvolvimento da Inteligência Artificial no Brasil deve se basear em três pilares: institucional, infraestrutura e humano. Titular da Comissão Especial sobre IA, ela ressaltou que a regulamentação é um desafio pela constante evolução da tecnologia. O objetivo da regulamentação, segundo a parlamentar, é estimular inovação e atrair investimentos, sem abrir mão da proteção à integridade dos cidadãos.

Discuta Lean 2025

Curitiba será palco do Fórum Discuta Lean 2025 nos dias 9 e 10 de outubro, no Auditório da AECIC. O evento é considerado o maior encontro nacional de Melhoria Contínua e reunirá especialistas e gestores para debater a filosofia Lean Manufacturing. A programação inclui palestras de nomes de referência, cases de sucesso e visitas técnicas a empresas. As inscrições já estão abertas no Sympla.

Educação paranaense

A educação do Paraná atingiu mais de 85% das metas previstas no Plano Estadual de Educação (PEE-PR), aprovado em 2015, segundo levantamento do Ipardes. O avanço é resultado do investimento em formação continuada e valorização docente pela Seed-PR. Entre os destaques estão o Ideb, em que o Estado lidera o País, e o crescimento no número de professores com pós-graduação, que chegou a 73,1% em 2024.

Matrícula rede estadual

O período de matrículas para o ano letivo de 2026 na rede estadual do Paraná começa nesta quarta-feira (1º) e será dividido em três etapas. A primeira vai de 1º a 15 de outubro, incluindo rematrículas e o Processo Classificatório. A segunda acontece de 10 a 21 de novembro, com ingresso no 6º ano e 1ª série do Ensino Médio. Já a terceira será de 1º a 12 de dezembro, destinada a transferências, novas tentativas na Educação Profissional e matrículas na EJA.