Coluna ADI pelo Paraná

Planetário do Paraná
Paraná - O governador Ratinho Júnior assinou, na Alemanha, contrato com a Carl Zeiss para a compra de um sistema de projeção de última geração para o novo planetário do Paraná, em Pinhais. O investimento de 6 milhões de euros (R$ 37,2 milhões) tornará o espaço o mais moderno da América Latina. Instalado no Parque da Ciência Newton Freire Maia, o equipamento ampliará a formação científica e tecnológica de estudantes da rede pública. Segundo o governador, o projeto integra educação, pesquisa, turismo e inovação.
Força florestal
O Paraná se consolidou como a segunda maior força florestal do Brasil em 2024, com produção de R$ 6,3 bilhões, o equivalente a 17% do total nacional, segundo o IBGE. O destaque é o município de General Carneiro, líder do ranking brasileiro, que sozinho movimentou R$ 674,4 milhões. A silvicultura, baseada em áreas plantadas, responde pela maior parte desse resultado.
Erva-mate
No extrativismo, o Paraná mantém hegemonia na produção de erva-mate, responsável por 85,8% de todo o volume nacional em 2024. Foram 377,4 mil toneladas colhidas, com São Mateus do Sul liderando o país, ao concentrar 17,2% da produção. Esses números reforçam a importância econômica e cultural da erva-mate para o estado, que se destaca também no mercado exportador.
Jornada para os Municípios
O secretário de Administração do Paraná, Luizão Goulart, participou da abertura da “Jornada para os Municípios”, iniciativa em parceria com a Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial. O evento contou com palestra do professor José Eduardo Padilha sobre o uso da inteligência artificial na gestão pública. A capacitação reúne servidores do Estado e das prefeituras da Região Metropolitana de Curitiba. A jornada terá novas etapas neste e no próximo ano, alcançando municípios de outras regiões do Paraná.
Amigos de Curitiba
O superintendente de Relações Institucionais do Governo do Paraná, Renato Aduro, recebeu homenagem pelos 40 anos da Confraria dos Amigos de Curitiba e Região Metropolitana. Ele também foi reconhecido em nome da Vinícola Araucária, junto a seus sócios. Ao agradecer, destacou: “A Confraria nos mostra que, quando caminhamos juntos, construímos laços que permanecem e se multiplicam”. Aduro ainda lembrou o papel de Mauro Suyhama na consolidação do grupo.
Filiação
A jornalista Cristina Graeml anunciou na semana passada sua filiação ao União Brasil, pelo qual deve disputar o Senado em 2026 na chapa liderada por Sérgio Moro, presidente estadual da sigla e provável candidato ao governo. Ex-Globo e ex-Jovem Pan, Graeml construiu carreira defendendo a Operação Lava-Jato e o trabalho de Moro. Em 2024, surpreendeu ao disputar a prefeitura de Curitiba pelo PMB, alcançando 31,2% dos votos no primeiro turno. O desempenho a projetou como nova força na política paranaense.
Teatro Guaíra
O Teatro Guaíra celebrou neste domingo (28) seus 141 anos de história, consolidado como o maior complexo cultural da América Latina e referência nacional pela excelência artística. Em 2024, bateu recorde de público, com mais de 413 mil espectadores em seus auditórios e circulações externas. A data é marcada também pelo maior investimento em reformas do complexo, com R$ 50 milhões destinados à modernização do Guairão.