Coluna ADI pelo Paraná

Planetário do Paraná

Paraná - O governador Ratinho Júnior assinou, na Alemanha, contrato com a Carl Zeiss para a compra de um sistema de projeção de última geração para o novo planetário do Paraná, em Pinhais. O investimento de 6 milhões de euros (R$ 37,2 milhões) tornará o espaço o mais moderno da América Latina. Instalado no Parque da Ciência Newton Freire Maia, o equipamento ampliará a formação científica e tecnológica de estudantes da rede pública. Segundo o governador, o projeto integra educação, pesquisa, turismo e inovação.

Força florestal

O Paraná se consolidou como a segunda maior força florestal do Brasil em 2024, com produção de R$ 6,3 bilhões, o equivalente a 17% do total nacional, segundo o IBGE. O destaque é o município de General Carneiro, líder do ranking brasileiro, que sozinho movimentou R$ 674,4 milhões. A silvicultura, baseada em áreas plantadas, responde pela maior parte desse resultado.

Erva-mate

No extrativismo, o Paraná mantém hegemonia na produção de erva-mate, responsável por 85,8% de todo o volume nacional em 2024. Foram 377,4 mil toneladas colhidas, com São Mateus do Sul liderando o país, ao concentrar 17,2% da produção. Esses números reforçam a importância econômica e cultural da erva-mate para o estado, que se destaca também no mercado exportador.

Jornada para os Municípios

O secretário de Administração do Paraná, Luizão Goulart, participou da abertura da “Jornada para os Municípios”, iniciativa em parceria com a Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial. O evento contou com palestra do professor José Eduardo Padilha sobre o uso da inteligência artificial na gestão pública. A capacitação reúne servidores do Estado e das prefeituras da Região Metropolitana de Curitiba. A jornada terá novas etapas neste e no próximo ano, alcançando municípios de outras regiões do Paraná.