Coluna ADI pelo Paraná

Unanimidade

Paraná - Os três senadores paranaenses se manifestaram contra a PEC da Blindagem, arquivada por unanimidade na CCJ do Senado nesta quarta-feira (24). Oriovisto Guimarães (PSDB) e Sérgio Moro (União), membros da comissão, acompanharam o parecer contrário do relator Alessandro Vieira (MDB-SE). Flávio Arns (PSB) também reforçou sua posição contrária durante a sessão.

Teto

Em discurso no Plenário, o senador Oriovisto também defendeu a fixação de um teto para a dívida bruta da União, conforme previsto na Constituição. Relator do PRS 8/2025, o parlamentar destacou que estados e municípios já possuem limites legais, enquanto o governo federal segue sem restrições. Para ele, a medida é essencial para assegurar responsabilidade fiscal, reduzir juros e atrair investimentos produtivos. Oriovisto afirmou que “dever infinitamente é absurdo” e que é preciso impor limites ao endividamento.

Apostas esportivas

O deputado Luciano Ducci (PSB-PR) apresentou uma PEC que propõe regulamentar a publicidade das apostas esportivas on-line. Segundo ele, os brasileiros perdem bilhões de reais mensalmente nas chamadas “bets”, o que tem gerado preocupação das autoridades. A medida busca estabelecer regras para reduzir os impactos sociais e econômicos desse setor em expansão.

Pré-campanha

O governador Ratinho Júnior (PSD) avançou em sua articulação para disputar a Presidência da República em 2026. Em jantar no último domingo (21) com lideranças do partido na casa de Gilberto Kassab, foram definidas estratégias para a pré-campanha. Entre os pontos discutidos esteve a contratação de um marqueteiro; o nome de Nizan Guanaes chegou a ser cogitado, mas o publicitário recusou o convite. A equipe de Ratinho deve buscar outro profissional para coordenar a comunicação.