Coluna ADI pelo Paraná

Unanimidade
Paraná - Os três senadores paranaenses se manifestaram contra a PEC da Blindagem, arquivada por unanimidade na CCJ do Senado nesta quarta-feira (24). Oriovisto Guimarães (PSDB) e Sérgio Moro (União), membros da comissão, acompanharam o parecer contrário do relator Alessandro Vieira (MDB-SE). Flávio Arns (PSB) também reforçou sua posição contrária durante a sessão.
Teto
Em discurso no Plenário, o senador Oriovisto também defendeu a fixação de um teto para a dívida bruta da União, conforme previsto na Constituição. Relator do PRS 8/2025, o parlamentar destacou que estados e municípios já possuem limites legais, enquanto o governo federal segue sem restrições. Para ele, a medida é essencial para assegurar responsabilidade fiscal, reduzir juros e atrair investimentos produtivos. Oriovisto afirmou que “dever infinitamente é absurdo” e que é preciso impor limites ao endividamento.
Apostas esportivas
O deputado Luciano Ducci (PSB-PR) apresentou uma PEC que propõe regulamentar a publicidade das apostas esportivas on-line. Segundo ele, os brasileiros perdem bilhões de reais mensalmente nas chamadas “bets”, o que tem gerado preocupação das autoridades. A medida busca estabelecer regras para reduzir os impactos sociais e econômicos desse setor em expansão.
Pré-campanha
O governador Ratinho Júnior (PSD) avançou em sua articulação para disputar a Presidência da República em 2026. Em jantar no último domingo (21) com lideranças do partido na casa de Gilberto Kassab, foram definidas estratégias para a pré-campanha. Entre os pontos discutidos esteve a contratação de um marqueteiro; o nome de Nizan Guanaes chegou a ser cogitado, mas o publicitário recusou o convite. A equipe de Ratinho deve buscar outro profissional para coordenar a comunicação.
No Sudoeste
Levantamento da Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná (Amsop), com base na nova estimativa do IBGE, aponta que a população dos 42 municípios do Sudoeste do Paraná cresceu 0,7% em um ano, chegando a 689.348 habitantes. O índice supera a média estadual (+0,5%) e nacional (+0,3%). Os maiores municípios seguem sendo Francisco Beltrão, Pato Branco, Palmas e Dois Vizinhos, enquanto o maior crescimento percentual ocorreu em Vitorino, Santo Antônio do Sudoeste e Marmeleiro.
Paraná Trifásico
O Paraná Trifásico, maior programa de modernização da rede elétrica rural do País, foi destaque no 1º Congresso Brasileiro de Minas e Energia (CBME 2025), em Brasília. Desenvolvido pela Copel, o projeto foi reconhecido na área de infraestrutura de distribuição elétrica no campo. A iniciativa fortalece a agroindústria e os produtores rurais, garantindo energia de qualidade para o desenvolvimento regional e reforçando a posição do Paraná como referência na produção agropecuária.
População idosa
O governador em exercício Darci Piana autorizou a construção de estruturas voltadas à população idosa em quatro municípios do Paraná. Serão investidos R$ 20,2 milhões pela Semipi para erguer duas Cidades do Idoso, em Coronel Vivida e Toledo, e dois Centros de Convivência, em Candói e São Manoel do Paraná. Os espaços oferecerão serviços de saúde, lazer e integração, reforçando as políticas públicas de cuidado e qualidade de vida para a terceira idade.