Coluna ADI pelo Paraná

Saneamento
Paraná - O governador Ratinho Júnior (PSD) usou números do Brasil sobre água e esgoto para mostrar que o Paraná está na frente nessa área e vai conseguir levar saneamento para todos até 2027. Ele destacou que, enquanto estudos dizem que o país inteiro só vai resolver esse problema em 2070, o Paraná já é exemplo para outros estados. “No nosso Estado tem água limpa na torneira e esgoto sendo tratado. Até 2027, vamos universalizar o saneamento em todo o Paraná”, disse o governador.
Patrimônios naturais
O Paraná é o único estado brasileiro a abrigar dois Patrimônios Mundiais Naturais reconhecidos pela Unesco: o Parque Nacional do Iguaçu, localizado no Oeste e que protege 185 mil hectares de Mata Atlântica incluindo as famosas Cataratas do Iguaçu, e as Reservas Sudeste da Mata Atlântica, que cobrem 18 municípios do Litoral e Região Metropolitana de Curitiba. Juntos, estes patrimônios recebem milhares de visitantes mensalmente e representam a vocação paranaense para o turismo sustentável e de natureza, sendo que somente o Parque Nacional do Iguaçu foi responsável por mais de 1,3 milhão de turistas entre janeiro e agosto deste ano.
Crescimento econômico
O PIB do Paraná registrou expansão de 3,8% no primeiro semestre de 2025, superando significativamente o crescimento nacional de 2,5% e consolidando o estado como a quarta maior economia do Brasil. A agropecuária foi o setor de maior destaque com crescimento de 13,56%, impulsionada pelas excelentes safras de soja e milho, enquanto indústria e serviços cresceram 3,43% e 2,46%, respectivamente. O PIB estadual alcançou R$ 403 bilhões no semestre, equivalente ao PIB de todo o ano de 2016, elevando a participação paranaense na economia nacional de 6,45% para 6,51%. O governador Ratinho Júnior destacou o objetivo ambicioso de dobrar o PIB estadual até o fim de 2026, aproveitando a infraestrutura, mão de obra qualificada e segurança jurídica oferecidas pelo estado.
Resultado trimestral
No segundo trimestre de 2025, o Paraná manteve o ritmo de crescimento com expansão de 2,5% em relação ao mesmo período de 2024, novamente superando o desempenho nacional de 2,2%. A agropecuária continuou liderando o crescimento com impressionantes 14,41%, seguida pela indústria (1,18%) e serviços (1,48%), demonstrando a diversificação e robustez da economia paranaense. No acumulado de quatro trimestres, o PIB estadual atingiu R$ 756,2 bilhões, com crescimento de 3,63%, mantendo a agropecuária (7,69%) e a indústria (4,47%) como principais motores econômicos. O diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, atribuiu esse desempenho à parceria estratégica entre governo e setor produtivo, criando um ambiente favorável aos negócios.
Indústria 4.0
O Projeto Qualificação para Indústria 4.0 representa um investimento estratégico na formação de mão de obra especializada para as demandas tecnológicas contemporâneas. Com foco em automação industrial, robótica e IoT, a iniciativa conecta teoria e prática ao longo de 96 horas de capacitação. O programa demonstra o compromisso do Paraná em liderar a modernização industrial nacional, oferecendo qualificação profissional gratuita e apoio financeiro aos participantes. Esta ação integra o Paraná Competitivo, transformando incentivos fiscais em desenvolvimento social e econômico sustentável.