Coluna ADI pelo Paraná

Saneamento

Paraná - O governador Ratinho Júnior (PSD) usou números do Brasil sobre água e esgoto para mostrar que o Paraná está na frente nessa área e vai conseguir levar saneamento para todos até 2027. Ele destacou que, enquanto estudos dizem que o país inteiro só vai resolver esse problema em 2070, o Paraná já é exemplo para outros estados. “No nosso Estado tem água limpa na torneira e esgoto sendo tratado. Até 2027, vamos universalizar o saneamento em todo o Paraná”, disse o governador.

Patrimônios naturais

O Paraná é o único estado brasileiro a abrigar dois Patrimônios Mundiais Naturais reconhecidos pela Unesco: o Parque Nacional do Iguaçu, localizado no Oeste e que protege 185 mil hectares de Mata Atlântica incluindo as famosas Cataratas do Iguaçu, e as Reservas Sudeste da Mata Atlântica, que cobrem 18 municípios do Litoral e Região Metropolitana de Curitiba. Juntos, estes patrimônios recebem milhares de visitantes mensalmente e representam a vocação paranaense para o turismo sustentável e de natureza, sendo que somente o Parque Nacional do Iguaçu foi responsável por mais de 1,3 milhão de turistas entre janeiro e agosto deste ano.

Crescimento econômico

O PIB do Paraná registrou expansão de 3,8% no primeiro semestre de 2025, superando significativamente o crescimento nacional de 2,5% e consolidando o estado como a quarta maior economia do Brasil. A agropecuária foi o setor de maior destaque com crescimento de 13,56%, impulsionada pelas excelentes safras de soja e milho, enquanto indústria e serviços cresceram 3,43% e 2,46%, respectivamente. O PIB estadual alcançou R$ 403 bilhões no semestre, equivalente ao PIB de todo o ano de 2016, elevando a participação paranaense na economia nacional de 6,45% para 6,51%. O governador Ratinho Júnior destacou o objetivo ambicioso de dobrar o PIB estadual até o fim de 2026, aproveitando a infraestrutura, mão de obra qualificada e segurança jurídica oferecidas pelo estado.