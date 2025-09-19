Coluna ADI pelo Paraná

Código do Empreendedor
Paraná - O deputado Alexandre Curi anunciou a criação do Código do Empreendedor Paranaense, que irá revisar mais de 21 mil leis estaduais para desburocratizar e simplificar a vida dos empresários. Em publicação recente, ele reforçou: “Menos burocracia, mais futuro para o Paraná”. A iniciativa, já em andamento na Assembleia Legislativa, busca modernizar a legislação e incentivar o desenvolvimento econômico do estado.
Investimento
O prefeito Eduardo Pimentel anunciou um pacote de R$ 49,2 milhões em investimentos na Educação de Curitiba. Serão R$ 48 milhões destinados a obras em 11 escolas e CMEIs das regionais Boa Vista, Boqueirão, Matriz, CIC e Bairro Novo, e mais R$ 1,2 milhão para a compra de equipamentos tecnológicos, como notebooks e óculos de realidade virtual, que vão beneficiar diretamente 4,3 mil estudantes das 34 unidades de tempo integral.
Transporte público
A Prefeitura de Londrina entregou seis novos ônibus à empresa Londrisul, finalizando mais uma etapa da renovação da frota do transporte público. Desde o início de 2025, já foram incorporados 102 veículos novos, totalizando R$ 85 milhões em investimentos. A frota municipal chega a 378 veículos, todos adaptados e metade com ar-condicionado.
Hospital da Criança
O Hospital da Criança de Maringá completou um ano com mais de 40 mil procedimentos realizados. A unidade já superou metas, com destaque para a antecipação do serviço de oncologia pediátrica, previsto apenas para 2027. Além de consultas, exames e cirurgias, o hospital iniciou atendimentos em UTI e ambulatório de doenças raras. A previsão para 2026 é ampliar leitos e consolidar serviços de maior complexidade.
100+
A Copel segue como a maior empresa do Paraná pelo Valor Ponderado de Grandeza (VPG), no ranking das 100 maiores da revista Amanhã e PwC Brasil. O desempenho acompanha o crescimento de 63% do PIB estadual entre 2018 e 2024, que atingiu R$ 718,9 bilhões. A Coamo manteve a liderança em vendas e a Rumo assumiu a terceira posição, à frente da Klabin. Treze novas companhias passaram a integrar a lista, como Compagas, Usina Santa Terezinha e Mili.
Crescimento econômico
O Paraná registrou um crescimento econômico de 6,1% no primeiro semestre de 2025, liderando o ranking nacional. O desempenho foi impulsionado pela expansão da agropecuária, com destaque para a produção de grãos e proteína animal. A indústria e o setor de serviços também apresentaram resultados expressivos, sustentados por um ambiente favorável a investimentos e políticas estaduais de incentivo.
PEC da Blindagem
Dezoito deputados federais do Paraná votaram a favor da PEC da Blindagem, que aumenta a proteção judicial de parlamentares. A medida, aprovada pela Câmara, retomou a votação secreta para a autorização de processos criminais contra deputados e senadores. A aprovação do voto secreto ocorreu após uma manobra regimental e foi alvo de críticas por favorecer a impunidade. O texto segue agora para o Senado.