Coluna ADI pelo Paraná

Código do Empreendedor

Paraná - O deputado Alexandre Curi anunciou a criação do Código do Empreendedor Paranaense, que irá revisar mais de 21 mil leis estaduais para desburocratizar e simplificar a vida dos empresários. Em publicação recente, ele reforçou: “Menos burocracia, mais futuro para o Paraná”. A iniciativa, já em andamento na Assembleia Legislativa, busca modernizar a legislação e incentivar o desenvolvimento econômico do estado.

Investimento

O prefeito Eduardo Pimentel anunciou um pacote de R$ 49,2 milhões em investimentos na Educação de Curitiba. Serão R$ 48 milhões destinados a obras em 11 escolas e CMEIs das regionais Boa Vista, Boqueirão, Matriz, CIC e Bairro Novo, e mais R$ 1,2 milhão para a compra de equipamentos tecnológicos, como notebooks e óculos de realidade virtual, que vão beneficiar diretamente 4,3 mil estudantes das 34 unidades de tempo integral.

Transporte público

A Prefeitura de Londrina entregou seis novos ônibus à empresa Londrisul, finalizando mais uma etapa da renovação da frota do transporte público. Desde o início de 2025, já foram incorporados 102 veículos novos, totalizando R$ 85 milhões em investimentos. A frota municipal chega a 378 veículos, todos adaptados e metade com ar-condicionado.

Hospital da Criança

O Hospital da Criança de Maringá completou um ano com mais de 40 mil procedimentos realizados. A unidade já superou metas, com destaque para a antecipação do serviço de oncologia pediátrica, previsto apenas para 2027. Além de consultas, exames e cirurgias, o hospital iniciou atendimentos em UTI e ambulatório de doenças raras. A previsão para 2026 é ampliar leitos e consolidar serviços de maior complexidade.