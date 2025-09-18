Coluna ADI pelo Paraná

Onda de calor
Paraná - O Climatempo alerta para uma nova onda de calor entre 18 e 22 de setembro, a sexta do ano, com forte impacto no norte do Paraná. As temperaturas devem subir bem acima da média, podendo superar os 40°C em várias regiões do país. Capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória podem se aproximar de recordes históricos. No Paraná, além do calor extremo, há risco de redemoinhos e cortinas de poeira antes das chuvas.
Pré-candidata
O Progressistas confirmou Cida Borghetti como pré-candidata ao Governo do Paraná em 2026, oficializando seu retorno ao cenário político estadual. A ex-governadora destacou o compromisso com desenvolvimento e inovação, lembrando projetos iniciados em sua gestão de 2018. O partido notificou institutos para incluir seu nome em pesquisas eleitorais, com base em norma do TSE.
Pré-candidato
No início deste mês, o senador Sérgio Moro (União Brasil) também comunicou sua pré-candidatura ao Governo do Paraná em 2026. Ao assumir a presidência estadual do partido, afirmou que o movimento foi um “passo necessário” para consolidar o projeto eleitoral. Moro disse que a decisão será construída junto à federação União Progressista, mas reiterou que está no páreo.
IPVA mais barato
A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta terça-feira (16) o projeto que reduz em 45% a alíquota do IPVA no Estado. A medida baixa a taxa de 3,5% para 1,9% a partir de 2026, a menor do Brasil. A proposta, de autoria do Executivo, recebeu 48 votos favoráveis e segue para sanção. O benefício alcançará cerca de 83% da frota tributada, abrangendo mais de 3 milhões de veículos.
Aumentou
De acordo com o Detran-PR, o número de emplacamentos de veículos no Paraná aumentou 11% em 10 dias. Entre 10 e 19 de agosto foram registrados 10.647 emplacamentos em todo o estado. Nos 10 dias seguintes, de 20 a 29 de agosto, o total subiu para 11.807, média de 1.118 por dia. Somente em 20 de agosto foram contabilizadas 1.418 novas placas.
Convênios
O Governo do Paraná celebrou a marca de mil convênios firmados pela Secretaria das Cidades com municípios nos últimos seis meses. Somados, os acordos ultrapassam R$ 1,54 bilhão em investimentos, com destaque para o programa Asfalto Novo, Vida Nova, considerado a maior iniciativa de urbanização da América do Sul. Segundo o secretário Guto Silva, os convênios levam infraestrutura e qualidade de vida a todas as regiões do Estado.
Exportação
O Porto de Paranaguá foi líder nacional nas exportações de soja em agosto, com 2 milhões de toneladas embarcadas, movimentando US$ 845,9 milhões. A China respondeu por mais de 90% da demanda, seguida por Tailândia e Iraque. Além da soja, Paranaguá também se destaca na exportação de frango e farelo de soja, consolidando-se como corredor global de grãos e proteínas.
FIT América Latina
O Viaje Paraná participa da FIT América Latina em Buenos Aires, de 27 a 30 de setembro. O estande terá 18 coexpositores, entre hotéis, resorts, agências e prefeituras. A Argentina é o principal emissor de turistas ao Estado, com 38% do total em 2025. A ação integra a estratégia de internacionalização do turismo paranaense.