Coluna ADI pelo Paraná

Onda de calor

Paraná - O Climatempo alerta para uma nova onda de calor entre 18 e 22 de setembro, a sexta do ano, com forte impacto no norte do Paraná. As temperaturas devem subir bem acima da média, podendo superar os 40°C em várias regiões do país. Capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória podem se aproximar de recordes históricos. No Paraná, além do calor extremo, há risco de redemoinhos e cortinas de poeira antes das chuvas.

Pré-candidata

O Progressistas confirmou Cida Borghetti como pré-candidata ao Governo do Paraná em 2026, oficializando seu retorno ao cenário político estadual. A ex-governadora destacou o compromisso com desenvolvimento e inovação, lembrando projetos iniciados em sua gestão de 2018. O partido notificou institutos para incluir seu nome em pesquisas eleitorais, com base em norma do TSE.

Pré-candidato

No início deste mês, o senador Sérgio Moro (União Brasil) também comunicou sua pré-candidatura ao Governo do Paraná em 2026. Ao assumir a presidência estadual do partido, afirmou que o movimento foi um “passo necessário” para consolidar o projeto eleitoral. Moro disse que a decisão será construída junto à federação União Progressista, mas reiterou que está no páreo.

IPVA mais barato

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta terça-feira (16) o projeto que reduz em 45% a alíquota do IPVA no Estado. A medida baixa a taxa de 3,5% para 1,9% a partir de 2026, a menor do Brasil. A proposta, de autoria do Executivo, recebeu 48 votos favoráveis e segue para sanção. O benefício alcançará cerca de 83% da frota tributada, abrangendo mais de 3 milhões de veículos.