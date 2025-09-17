Coluna ADI pelo Paraná

Ranking de aprovação

Paraná - O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), lidera o ranking de aprovação entre gestores de capitais brasileiras avaliados pelo Paraná Pesquisas neste semestre. Com 80,5% de aprovação, Pimentel superou nomes de peso como Ricardo Nunes (SP), Eduardo Paes (RJ) e Bruno Reis (Salvador), consolidando-se como o mais bem avaliado do país.

Ranking de aprovação II

Marca expressiva coloca Curitiba em destaque no cenário político nacional e fortalece Eduardo Pimentel como liderança em ascensão dentro do PSD. À frente de São Paulo, Rio e Salvador, o prefeito curitibano aparece com desempenho acima da média, o que tende a ampliar seu protagonismo em discussões estaduais e nacionais.

Fórum das Cooperativas

O auditório da Unicampo, em Maringá, recebe no dia 18 de setembro o Fórum das Cooperativas do Ramo Trabalho, Produção de Bens e Serviços (TPBS). O encontro reunirá dirigentes e gestores para debater temas como reforma tributária, modelo operacional e desafios do setor. A programação inclui palestras de especialistas e levantamento das demandas das cooperativas. O ramo TPBS reúne 16 cooperativas no Paraná, que em 2024 faturaram R$ 360,6 milhões.

Comitiva

Uma comitiva de nove representantes das oito universidades públicas da Nova Zelândia iniciou nesta segunda-feira (15) visitas à rede estadual de ensino superior do Paraná. O roteiro passa pela Unicentro, UEPG, UENP, UEL, UEM e Unioeste, em sete cidades do Interior, com agendas que incluem projetos em biotecnologia, saúde, agronegócio e educação indígena.