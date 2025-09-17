Coluna ADI pelo Paraná

Ranking de aprovação
Paraná - O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), lidera o ranking de aprovação entre gestores de capitais brasileiras avaliados pelo Paraná Pesquisas neste semestre. Com 80,5% de aprovação, Pimentel superou nomes de peso como Ricardo Nunes (SP), Eduardo Paes (RJ) e Bruno Reis (Salvador), consolidando-se como o mais bem avaliado do país.
Ranking de aprovação II
Marca expressiva coloca Curitiba em destaque no cenário político nacional e fortalece Eduardo Pimentel como liderança em ascensão dentro do PSD. À frente de São Paulo, Rio e Salvador, o prefeito curitibano aparece com desempenho acima da média, o que tende a ampliar seu protagonismo em discussões estaduais e nacionais.
Fórum das Cooperativas
O auditório da Unicampo, em Maringá, recebe no dia 18 de setembro o Fórum das Cooperativas do Ramo Trabalho, Produção de Bens e Serviços (TPBS). O encontro reunirá dirigentes e gestores para debater temas como reforma tributária, modelo operacional e desafios do setor. A programação inclui palestras de especialistas e levantamento das demandas das cooperativas. O ramo TPBS reúne 16 cooperativas no Paraná, que em 2024 faturaram R$ 360,6 milhões.
Comitiva
Uma comitiva de nove representantes das oito universidades públicas da Nova Zelândia iniciou nesta segunda-feira (15) visitas à rede estadual de ensino superior do Paraná. O roteiro passa pela Unicentro, UEPG, UENP, UEL, UEM e Unioeste, em sete cidades do Interior, com agendas que incluem projetos em biotecnologia, saúde, agronegócio e educação indígena.
Primavera dos Museus
Os museus do Paraná participam da 19ª Primavera dos Museus, entre 22 e 28 de setembro, com atividades especiais no Oscar Niemeyer, Paranaense e de Arte Contemporânea. A programação inclui visitas guiadas, oficinas, rodas de conversa e exposições. Com o tema “Museus e Mudanças Climáticas”, o evento reforça o papel dessas instituições como espaços de reflexão e diálogo. A entrada é gratuita em diversas atividades.
Tesouro
O Paraná recebeu em Brasília o prêmio da Secretaria do Tesouro Nacional por manter a nota máxima A+ na Capacidade de Pagamento (Capag). O reconhecimento, concedido no III Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, antecipa a confirmação oficial prevista para o fim do ano. Além do Paraná, apenas sete estados alcançaram o selo A+, reforçando a excelência da gestão fiscal paranaense.
Transparência administrativa
O Estado também conquistou o 1º lugar nacional em transparência administrativa, segundo estudo do LabGov/USP. O portal da transparência do Estado obteve 391 pontos, equivalentes a 95,83% da nota máxima, superando governos estaduais, municipais e até o federal. O destaque veio pela navegação intuitiva, qualidade e agilidade na disponibilização de dados públicos. Santa Catarina e Ceará aparecem em seguida no ranking.
Unidade móvel
O Governo do Paraná lançou a “Carreta Saúde da Mulher”, unidade móvel voltada a exames como mamografia, ultrassonografia, papanicolau e ultrassom de tireoide. Com investimento de R$ 10,8 milhões, atenderá cerca de 18 mil mulheres em 48 municípios até o final de 2025.