Coluna ADI pelo Paraná

PLOA 2026

Paraná - A Secretaria da Fazenda do Paraná realiza no dia 23 de setembro, às 9h, a audiência pública da Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2026. O encontro será híbrido, com 300 vagas presenciais no Conselho Regional de Contabilidade, em Curitiba, e transmissão pelo YouTube da Sefa. A população poderá contribuir com sugestões para a elaboração do orçamento estadual do próximo ano. As inscrições para participação presencial já estão abertas no site da Escola de Gestão do Paraná.

Instituto Pediátrico

A Assembleia Legislativa do Paraná destinou R$ 20 milhões do próprio orçamento para a construção do Instituto Pediátrico do Hospital de Clínicas (HCzinho), em Curitiba. O recurso permitirá triplicar a capacidade de atendimento infantil do HC, com novos leitos de internação e UTI, além de ambulatórios e salas cirúrgicas. O presidente da Alep, Alexandre Curi (PSD), destacou que o repasse faz parte da política de devolver à sociedade os recursos economizados. A obra deve começar em 2026 e o HCzinho entrar em operação até 2029.

Contorno Sul

Governo do Estado autorizou a duplicação do Contorno Sul de Maringá, com investimento de R$ 450 milhões do Governo do Estado. A obra prevê 11,8 quilômetros em pavimento de concreto, 17 viadutos, uma ponte, passarelas e pistas marginais. O projeto, doado pela sociedade civil organizada, promete resolver o gargalo do trânsito na entrada da cidade por Sarandi, considerado um dos maiores problemas da região.

Contorno Sul II

A duplicação do Contorno Sul será uma das maiores obras urbanas do Paraná, com uso da técnica whitetopping, que garante maior durabilidade e segurança. O trecho beneficiará motoristas de Maringá, Sarandi, Paiçandu e Marialva, além do setor produtivo que depende do corredor logístico. Para o prefeito Silvio Barros, a intervenção vai salvar vidas e transformar a mobilidade local. A expectativa é que o edital de licitação seja lançado ainda em 2025.