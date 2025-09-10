Coluna ADI pelo Paraná

Exportações
Paraná - O Paraná exportou US$ 2,27 bilhões em agosto de 2025, maior volume do ano e alta de 10,4% sobre julho, segundo o Ipardes. O desempenho contrasta com a queda de 7% nas exportações brasileiras no período. Soja (US$ 3,31 bi no acumulado do ano) e carne de frango in natura (US$ 2,33 bi) lideram as exportações, seguidos por farelo de soja, açúcar bruto, papel e automóveis. O Estado foi o quarto maior exportador do País no mês, atrás apenas de SP, RJ e MG.
Tempo frio
O Simepar informou que a massa de ar frio que atinge o Paraná nesta quarta-feira (10), provocando queda nas temperaturas e risco de geada no Sul, terá curta duração. A partir de quinta-feira (11), as máximas voltam a subir, e a semana será caracterizada por grande amplitude térmica: frio nas manhãs e calor nas tardes.
“Miami brasileira”
A cidade da tríplice fronteira se prepara para uma transformação urbana profunda. O setor privado deve impulsionar investimentos de pelo menos R$ 1,3 bilhão até 2030, com foco em turismo, infraestrutura e atração de visitantes, sinalizando o projeto de transformar Foz em algo comparável à “Miami brasileira”.
Investimentos
Dados oficiais mostram que o Estado aqueceu o ritmo dos investimentos líquidos no primeiro semestre de 2025, com R$ 1,56 bilhão aplicados, um aumento de 54,4% em relação a 2024, o terceiro maior salto no país. O setor turístico também figura em destaque: até agosto, o Paraná atraiu 764 mil turistas estrangeiros, um crescimento de 22,9% em relação ao ano anterior. O conjunto sinaliza um momento de vigor econômico e visibilidade internacional para o Estado.
Rally Cocamar
Começou nesta segunda-feira (8) a 11ª edição do Rally Cocamar de Produtividade, que segue até dezembro, sendo um dos principais projetos técnicos e jornalísticos do agronegócio paranaense. A primeira visita será em Ourizona, na região de Maringá, com encontro de famílias pioneiras da agricultura. O evento valoriza a história da soja no Paraná e difunde conhecimento aos produtores. A iniciativa tem patrocínio de empresas e apoio de entidades do setor.
Cidadania plena
O programa Cidadania Plena: todo voto importa, do TRE-PR, realiza entre os dias 9 e 11 de setembro mutirões em Brasilândia do Sul, Porto Rico, Santa Cecília do Pavão, São José da Boa Vista, Coronel Domingos Soares e Goioxim. A população poderá emitir ou transferir o título, revisar o cadastro e obter certidões, além de realizar o cadastramento biométrico. A iniciativa busca atender comunidades de difícil acesso e em situação de vulnerabilidade social.
Ponte da Integração
A Ponte da Integração Brasil–Paraguai, em Foz do Iguaçu, concluída em 2023, recebeu mais de R$ 460 milhões da Itaipu Binacional e é considerada a maior ponte estaiada de vão livre da América Latina. Atualmente, o DER/PR finaliza os acessos pela Perimetral Leste, que já chegou a 75% de execução.
Ponte da Integração II
O Governo do Paraná ficou responsável pela execução dos acessos à Ponte da Integração, por meio do DER/PR e da Secretaria de Infraestrutura e Logística. A Perimetral Leste, com 15 quilômetros, seis viadutos e duas aduanas, já tem 75% das obras concluídas. Essa etapa é fundamental para integrar a nova ponte à BR-277 e garantir fluidez no transporte de cargas entre Brasil e Paraguai.