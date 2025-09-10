Coluna ADI pelo Paraná

Exportações

Paraná - O Paraná exportou US$ 2,27 bilhões em agosto de 2025, maior volume do ano e alta de 10,4% sobre julho, segundo o Ipardes. O desempenho contrasta com a queda de 7% nas exportações brasileiras no período. Soja (US$ 3,31 bi no acumulado do ano) e carne de frango in natura (US$ 2,33 bi) lideram as exportações, seguidos por farelo de soja, açúcar bruto, papel e automóveis. O Estado foi o quarto maior exportador do País no mês, atrás apenas de SP, RJ e MG.

Tempo frio

O Simepar informou que a massa de ar frio que atinge o Paraná nesta quarta-feira (10), provocando queda nas temperaturas e risco de geada no Sul, terá curta duração. A partir de quinta-feira (11), as máximas voltam a subir, e a semana será caracterizada por grande amplitude térmica: frio nas manhãs e calor nas tardes.

“Miami brasileira”

A cidade da tríplice fronteira se prepara para uma transformação urbana profunda. O setor privado deve impulsionar investimentos de pelo menos R$ 1,3 bilhão até 2030, com foco em turismo, infraestrutura e atração de visitantes, sinalizando o projeto de transformar Foz em algo comparável à “Miami brasileira”.

Investimentos

Dados oficiais mostram que o Estado aqueceu o ritmo dos investimentos líquidos no primeiro semestre de 2025, com R$ 1,56 bilhão aplicados, um aumento de 54,4% em relação a 2024, o terceiro maior salto no país. O setor turístico também figura em destaque: até agosto, o Paraná atraiu 764 mil turistas estrangeiros, um crescimento de 22,9% em relação ao ano anterior. O conjunto sinaliza um momento de vigor econômico e visibilidade internacional para o Estado.