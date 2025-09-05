Coluna ADI pelo Paraná

Exportação

Paraná - O Japão abriu mercado para produtos à base de gordura de aves, suínos e bovinos do Brasil, usados na fabricação de ração e pet food. A medida fortalece as exportações nacionais e inclui o Paraná, ao lado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entre os estados cotados para fornecer carne bovina futuramente. O governo busca ampliar a presença no exigente mercado japonês, já consolidado para soja, milho e frango.

Sabores de Beltrão

O município de Francisco Beltrão adotará o selo “Sabores de Francisco Beltrão” para identificar produtos das agroindústrias familiares. A iniciativa, aprovada pela Câmara, valoriza a produção local e incentiva práticas sustentáveis, agregando renda e fortalecendo a agricultura familiar. As agroindústrias contempladas deverão usar o selo em embalagens e pontos de venda, garantindo mais visibilidade ao setor.

Olho em 2026

De olho em 2026, Ratinho Júnior (PSD) tem intensificado sua presença em agendas fora do Paraná, com encontros frequentes em São Paulo e no Rio de Janeiro. O governador vem dialogando com empresários, investidores e lideranças políticas, numa estratégia de ampliar sua projeção nacional e consolidar seu nome no tabuleiro da sucessão presidencial.

Olho em 2026 II

Em discurso recente, Ratinho adotou tom conciliador ao comentar o cenário político nacional: “Hoje, o que o Brasil precisa é de paz política e, acima de tudo, espírito público para que a população possa ter um projeto de desenvolvimento para o país. A briga política e o desentendimento institucional não leva comida para a dona Maria dentro de casa, não melhora a vida dos filhos dela e da população”.