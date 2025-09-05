Coluna ADI pelo Paraná

Exportação
Paraná - O Japão abriu mercado para produtos à base de gordura de aves, suínos e bovinos do Brasil, usados na fabricação de ração e pet food. A medida fortalece as exportações nacionais e inclui o Paraná, ao lado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entre os estados cotados para fornecer carne bovina futuramente. O governo busca ampliar a presença no exigente mercado japonês, já consolidado para soja, milho e frango.
Sabores de Beltrão
O município de Francisco Beltrão adotará o selo “Sabores de Francisco Beltrão” para identificar produtos das agroindústrias familiares. A iniciativa, aprovada pela Câmara, valoriza a produção local e incentiva práticas sustentáveis, agregando renda e fortalecendo a agricultura familiar. As agroindústrias contempladas deverão usar o selo em embalagens e pontos de venda, garantindo mais visibilidade ao setor.
Olho em 2026
De olho em 2026, Ratinho Júnior (PSD) tem intensificado sua presença em agendas fora do Paraná, com encontros frequentes em São Paulo e no Rio de Janeiro. O governador vem dialogando com empresários, investidores e lideranças políticas, numa estratégia de ampliar sua projeção nacional e consolidar seu nome no tabuleiro da sucessão presidencial.
Olho em 2026 II
Em discurso recente, Ratinho adotou tom conciliador ao comentar o cenário político nacional: “Hoje, o que o Brasil precisa é de paz política e, acima de tudo, espírito público para que a população possa ter um projeto de desenvolvimento para o país. A briga política e o desentendimento institucional não leva comida para a dona Maria dentro de casa, não melhora a vida dos filhos dela e da população”.
Aposta do Novo
O partido Novo aposta em duas figuras polêmicas para disputar o Senado no Paraná: o ex-deputado Deltan Dallagnol, cassado pelo TSE em 2023, e o advogado Jeffrey Chiquini. Em eventos recentes, Deltan vestiu camisa com a frase “Fora Moraes” e Chiquini apareceu com a estampa “Free Bolsonaro”, sinalizando uma estratégia de se apresentar ainda mais à direita que o PL.
Em foco
O deputado federal Sargento Fahur (PSD-PR) foi eleito o melhor parlamentar do Paraná no Prêmio Congresso em Foco 2025. Conhecido pela trajetória de 35 anos na Polícia Militar e pela firme atuação nas redes sociais, Fahur consolidou-se como liderança política de destaque. Na Câmara, segue marcado pela defesa de pautas conservadoras e do endurecimento no combate à criminalidade.
Emenda
O deputado federal Beto Richa destinou R$ 5 milhões em emenda parlamentar para obras de recapeamento e micropavimentação em Umuarama. A assinatura ocorreu na Secid, em Curitiba, com a presença do secretário Guto Silva e do prefeito Fernando Scanavaca. O recurso vai melhorar ruas e avenidas, trazendo mais segurança e qualidade de vida para a população.
Cruzeiros
O Governo do Paraná, por meio do Viaje Paraná, participou do Fórum CLIA Brasil 2025, em Brasília, um dos principais eventos do turismo náutico no país. O encontro reuniu autoridades, armadores e operadores para debater infraestrutura, competitividade e sustentabilidade do setor. A presença do Estado reforça o potencial do Litoral, especialmente de Paranaguá, como destino estratégico para cruzeiros marítimos.