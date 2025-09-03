Coluna ADI pelo Paraná

Sondagem eleitoral
Paraná - Sondagem realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta Alexandre Curi (PSD), presidente da Alep, como favorito na corrida ao Palácio Iguaçu em 2026, com 38,2% das intenções de voto. Guto Silva (PSD) aparece em segundo, com 11%, seguido por Darci Piana (8,8%) e Norberto Ortigara (3,4%). O levantamento mostra ainda 21,4% que não escolheram nenhum nome e 17,2% indecisos, sinalizando que o cenário segue aberto.
Produção no Paraná
A Audi do Brasil anunciou que a nova geração do Q3 será produzida em São José dos Pinhais (PR) a partir de 2026, incluindo a versão Sportback. A planta paranaense já foi responsável por modelos como o Golf e o A3 e, desde 2016, fábrica o Q3, com o Sportback adicionado em 2022. Segundo a marca, a unidade é estratégica na América do Sul é pioneira em tecnologias como a tração Quattro e a transmissão Tiptronic de oito marchas.
Mercado de carbono
Está em pauta na Câmara o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Segundo o relator, deputado Aliel Machado (PV), o país detém 15% da capacidade mundial de créditos, mas utiliza apenas 1%. Para ele, a proposta dará segurança jurídica e previsibilidade, além de colocar o Brasil como referência global na transição energética.
Paraná avança
A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei 455/2024, da deputada Maria Victória (PP), que cria incentivos e diretrizes para reduzir emissões e modernizar a indústria paranaense. A proposta segue para sanção do governador Ratinho Junior. O texto prevê estímulo ao uso de energias renováveis, eficiência energética e economia circular. Com a medida, o Paraná se torna pioneiro em política estruturada de descarbonização industrial no Brasil.
Paraná em destaque na inovação
O Paraná alcançou a 3ª posição no Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento (Ibid), divulgado pelo INPI, com nota 0,413, acima da média nacional de 0,296. O Estado superou o Rio de Janeiro e consolidou-se entre os mais inovadores do País, atrás apenas de São Paulo (0,872) e Santa Catarina (0,449). A evolução reflete o avanço contínuo do Paraná em pesquisa, tecnologia e desenvolvimento nos últimos anos.
Redução do IPVA
O Governo do Paraná encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto de lei que reduz em 45% a alíquota do IPVA, passando de 3,5% para 1,9% já a partir de janeiro de 2026. A medida, que tornará o imposto mais barato do Brasil, beneficiará cerca de 3,4 milhões de proprietários de veículos e representa um alívio financeiro direto às famílias, ampliando o consumo e estimulando a atividade econômica em todo o Estado.
Redução do IPVA II
O governador Ratinho Júnior afirmou que a redução de 45% no IPVA é resultado da solidez econômica do Paraná e das medidas de corte na máquina pública. “É mais uma medida dentro do nosso compromisso com a redução de impostos e mordomias. Investimos mais, organizamos as contas e agora podemos anunciar esse grande benefício que vai alcançar milhões de paranaenses”, destacou.