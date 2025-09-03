Coluna ADI pelo Paraná

Sondagem eleitoral

Paraná - Sondagem realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta Alexandre Curi (PSD), presidente da Alep, como favorito na corrida ao Palácio Iguaçu em 2026, com 38,2% das intenções de voto. Guto Silva (PSD) aparece em segundo, com 11%, seguido por Darci Piana (8,8%) e Norberto Ortigara (3,4%). O levantamento mostra ainda 21,4% que não escolheram nenhum nome e 17,2% indecisos, sinalizando que o cenário segue aberto.

Produção no Paraná

A Audi do Brasil anunciou que a nova geração do Q3 será produzida em São José dos Pinhais (PR) a partir de 2026, incluindo a versão Sportback. A planta paranaense já foi responsável por modelos como o Golf e o A3 e, desde 2016, fábrica o Q3, com o Sportback adicionado em 2022. Segundo a marca, a unidade é estratégica na América do Sul é pioneira em tecnologias como a tração Quattro e a transmissão Tiptronic de oito marchas.

Mercado de carbono

Está em pauta na Câmara o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Segundo o relator, deputado Aliel Machado (PV), o país detém 15% da capacidade mundial de créditos, mas utiliza apenas 1%. Para ele, a proposta dará segurança jurídica e previsibilidade, além de colocar o Brasil como referência global na transição energética.

Paraná avança

A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei 455/2024, da deputada Maria Victória (PP), que cria incentivos e diretrizes para reduzir emissões e modernizar a indústria paranaense. A proposta segue para sanção do governador Ratinho Junior. O texto prevê estímulo ao uso de energias renováveis, eficiência energética e economia circular. Com a medida, o Paraná se torna pioneiro em política estruturada de descarbonização industrial no Brasil.