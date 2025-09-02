Coluna ADI pelo Paraná

Crescimento econômico
Paraná - O Paraná liderou o crescimento econômico do país no primeiro semestre de 2025, com alta de 6,1% nas atividades, praticamente o dobro da média nacional, que foi de 3,2%, segundo o Banco Central e o Ipardes. O desempenho superou estados como Santa Catarina (6,05%) e Pará (5,63%), consolidando o Estado como destaque no cenário econômico brasileiro.
Crescimento econômico II
O avanço paranaense se refletiu em vários setores: a indústria cresceu 5,2%, quatro vezes a média nacional, e o comércio varejista subiu 2,4%, contra 1,8% no Brasil. No campo, a produção de grãos teve salto de 21,8% em relação a 2024, impulsionando a geração de empregos e a renda, fatores que já se traduzem em maior poder de compra das famílias.
Mobilidade
O governo federal confirmou investimento de R$ 2,2 bilhões para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que ligará o Centro Cívico, em Curitiba, ao Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dentro do Novo PAC Seleções 2025. A obra integra o eixo “Cidades Sustentáveis e Resilientes” e marca um avanço na mobilidade urbana da Região Metropolitana da capital.
Primavera
O mês de setembro no Paraná traz a transição para a primavera, com aumento das temperaturas e umidade, além do retorno das chuvas. O tempo será caracterizado por dias de calor seguidos de precipitações, principalmente na segunda quinzena. As regiões mais altas do estado, como Curitiba, registram temperaturas mais amenas, enquanto áreas do Oeste e Norte enfrentam calor intenso. A previsão também indica dias de sol predominante no Interior, com máximas acima de 30°C.
Doação de órgãos
A Assembleia Legislativa do Paraná promove, em parceria com cartórios e o Colégio Notarial do Brasil, um mutirão de doação eletrônica de órgãos durante todo o mês de setembro. Os atendimentos serão gratuitos, de segunda a quarta-feira, no sistema Aedo, com registro digital e certificado validado. Atualmente, 3.843 pessoas aguardam transplantes no Estado.
Conip 2025
O Paraná foi destaque no 25º Congresso de Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (Conip 2025), realizado em Brasília, ao conquistar duas das cinco premiações nacionais de excelência em gestão. O Estado foi reconhecido pelo programa Projetek, da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e pelo Sistema Integrado de Gestão de Manutenção Urbana (Sigmu Cidades), da Prefeitura de Curitiba.
Projetek
O Projetek oferece gratuitamente projetos de engenharia e arquitetura a municípios de até 30 mil habitantes, unindo universidades estaduais e governos locais. A iniciativa já produziu 87 projetos para 59 cidades, com economia estimada em R$ 101 mil aos cofres públicos. O uso da metodologia BIM garante precisão, redução de custos e sustentabilidade, consolidando o Paraná como referência nacional em inovação na gestão pública.
Empreendedorismo
O deputado estadual Marcelo Rangel (PSD) protocolou projeto de lei que cria diretrizes para a interoperabilidade entre sistemas da administração pública estadual e municipal. A proposta pretende reduzir a burocracia, estimular o empreendedorismo digital e modernizar a gestão pública, com foco na integração de dados, digitalização de processos e uso de assinaturas eletrônicas. Segundo Rangel, a iniciativa coloca o Paraná na vanguarda das políticas públicas digitais do país.