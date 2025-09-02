Coluna ADI pelo Paraná

Crescimento econômico

Paraná - O Paraná liderou o crescimento econômico do país no primeiro semestre de 2025, com alta de 6,1% nas atividades, praticamente o dobro da média nacional, que foi de 3,2%, segundo o Banco Central e o Ipardes. O desempenho superou estados como Santa Catarina (6,05%) e Pará (5,63%), consolidando o Estado como destaque no cenário econômico brasileiro.

Crescimento econômico II

O avanço paranaense se refletiu em vários setores: a indústria cresceu 5,2%, quatro vezes a média nacional, e o comércio varejista subiu 2,4%, contra 1,8% no Brasil. No campo, a produção de grãos teve salto de 21,8% em relação a 2024, impulsionando a geração de empregos e a renda, fatores que já se traduzem em maior poder de compra das famílias.

Mobilidade

O governo federal confirmou investimento de R$ 2,2 bilhões para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que ligará o Centro Cívico, em Curitiba, ao Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dentro do Novo PAC Seleções 2025. A obra integra o eixo “Cidades Sustentáveis e Resilientes” e marca um avanço na mobilidade urbana da Região Metropolitana da capital.

Primavera

O mês de setembro no Paraná traz a transição para a primavera, com aumento das temperaturas e umidade, além do retorno das chuvas. O tempo será caracterizado por dias de calor seguidos de precipitações, principalmente na segunda quinzena. As regiões mais altas do estado, como Curitiba, registram temperaturas mais amenas, enquanto áreas do Oeste e Norte enfrentam calor intenso. A previsão também indica dias de sol predominante no Interior, com máximas acima de 30°C.