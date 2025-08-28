Coluna ADI pelo Paraná

Rodovia estadual

Paraná - O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) concluiu a avaliação da malha rodoviária estadual de 2024, apontando que 71% das rodovias pavimentadas estão em condições boas ou muito boas, o melhor índice desde 2002. No ano anterior, o percentual era de 68%, e no início da série, 32%. Os trechos em condições ruins ou péssimas caíram para 3%, o menor patamar histórico.

Moegão em Paranaguá

A maior obra portuária do Brasil chegou a 67% de conclusão e deve ser entregue em dezembro de 2025. Com investimento de R$ 650 milhões, o Moegão terá capacidade para descarregar até 900 vagões por dia. O complexo vai unificar operações, reduzir cruzamentos ferroviários de 16 para cinco e ampliar a eficiência do Porto de Paranaguá.

Drogas na fronteira

Entre janeiro e julho de 2025, apreensão de drogas cresceu 42,7% em relação a 2024 na Tríplice Fronteira. Foram retiradas de circulação 213,5 toneladas de drogas. A ação das forças policiais da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp/PR) gerou um prejuízo de R$ 600 milhões ao crime organizado. Os dados reforçam a intensificação do combate ao tráfico na divisa com Argentina e Paraguai.

Ensino especial

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 7796), proposta por entidades de síndrome de Down, questiona leis do Paraná que financiam escolas especiais (Leis 17.656/2013 e 18.419/2015). As autoras alegam segregação e limitação curricular nas instituições especializadas. O caso afeta 343 escolas e mais de 40 mil alunos; desde 2023, há uma parceria anual de R$ 480 milhões com o Estado. A definição ainda não tem data para julgamento.