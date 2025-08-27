Coluna ADI pelo Paraná

Saúde do Paraná
Paraná - Pesquisa Genial/Quaest mostra que a saúde do Paraná é a melhor avaliada do País: 47% dos paranaenses consideram o serviço positivo e 35% regular. O índice supera estados como Goiás (45%), Minas Gerais (35%) e São Paulo (32%). Para o secretário Beto Preto, o resultado reflete investimentos, planejamento e respeito ao cidadão. Entre as ações em destaque estão a regionalização do atendimento, a construção e reforma de 1,2 mil Unidades Básicas de Saúde e a criação de novas maternidades e hospitais.
Pompidou Paraná
De 4 a 6 de setembro, Foz do Iguaçu recebe a primeira programação do Centre Pompidou Paraná, satélite do renomado museu francês. Um pavilhão temporário abrigará oficinas, atividades culturais e a apresentação do projeto arquitetônico pelo arquiteto Solano Benítez. O evento contará com a presença do governador Ratinho Junior e do presidente do Centre Pompidou, Laurent Le Bon. A construção definitiva está prevista para 2026.
Eleições de 2026
O Lidera + é um programa nacional de formação política voltado a mulheres brasileiras, idealizado pelo Solidariedade Mulher e pela Fundação Primeiro de Maio. A iniciativa percorre diversas cidades com o objetivo de capacitar e preparar lideranças femininas para atuarem na política. No Paraná, a edição será realizada em Curitiba nesta quarta-feira, dia 27 de agosto, no Grand Mercure Curitiba Rayon. O evento faz parte do movimento de incentivo à participação feminina nas eleições de 2026.
Mata dos Godoy
Após cinco anos fechado, o Parque Estadual Mata dos Godoy, em Londrina, será reaberto oficialmente na próxima terça-feira (2). O espaço, que estava fechado desde 2020 devido à pandemia, passou por reformas realizadas pelo Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Sedest. Com as melhorias concluídas, o atrativo voltará a receber visitantes.
Congresso Consad
O Governo do Paraná vai apresentar dez trabalhos no XIV Congresso Consad 2025, em Brasília, o maior evento de gestão pública do país. Serão apresentados os projetos da Secretaria da Administração e da Previdência e da Secretaria da Educação. Para o secretário Luizão Goulart, “a qualidade dos trabalhos prova a diferença que essas soluções trazem para a população e agora podemos contar as boas novidades ao Brasil inteiro”. O encontro reunirá mais de 2 mil gestores e pesquisadores de todo o país.
Indústria hidrelétrica
O governo federal retomou a indústria hidrelétrica no Brasil com o leilão de 65 pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), que vão gerar 816 megawatts e atrair R$ 8 bilhões em investimentos. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que 11 empreendimentos estão no Paraná, parte dos 45 da Região Sul, a mais contemplada. Também está em debate a construção de uma nova usina binacional com a Bolívia, no Rio Madeira. A medida é vista como marco da transição energética justa e inclusiva.
Exploração de minerais
O Brasil vive um momento estratégico na exploração de minerais críticos, fundamentais para a transição energética e a revolução da inteligência artificial. Além de Minas Gerais, Pará e Goiás, o Serviço Geológico do Brasil aponta potencial de reservas no Paraná, colocando o Estado no mapa global dessa nova corrida mineral. A expectativa é que o setor atraia R$ 100 bilhões em investimentos até 2029.