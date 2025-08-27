Coluna ADI pelo Paraná

Saúde do Paraná

Paraná - Pesquisa Genial/Quaest mostra que a saúde do Paraná é a melhor avaliada do País: 47% dos paranaenses consideram o serviço positivo e 35% regular. O índice supera estados como Goiás (45%), Minas Gerais (35%) e São Paulo (32%). Para o secretário Beto Preto, o resultado reflete investimentos, planejamento e respeito ao cidadão. Entre as ações em destaque estão a regionalização do atendimento, a construção e reforma de 1,2 mil Unidades Básicas de Saúde e a criação de novas maternidades e hospitais.

Pompidou Paraná

De 4 a 6 de setembro, Foz do Iguaçu recebe a primeira programação do Centre Pompidou Paraná, satélite do renomado museu francês. Um pavilhão temporário abrigará oficinas, atividades culturais e a apresentação do projeto arquitetônico pelo arquiteto Solano Benítez. O evento contará com a presença do governador Ratinho Junior e do presidente do Centre Pompidou, Laurent Le Bon. A construção definitiva está prevista para 2026.

Eleições de 2026

O Lidera + é um programa nacional de formação política voltado a mulheres brasileiras, idealizado pelo Solidariedade Mulher e pela Fundação Primeiro de Maio. A iniciativa percorre diversas cidades com o objetivo de capacitar e preparar lideranças femininas para atuarem na política. No Paraná, a edição será realizada em Curitiba nesta quarta-feira, dia 27 de agosto, no Grand Mercure Curitiba Rayon. O evento faz parte do movimento de incentivo à participação feminina nas eleições de 2026.

Mata dos Godoy

Após cinco anos fechado, o Parque Estadual Mata dos Godoy, em Londrina, será reaberto oficialmente na próxima terça-feira (2). O espaço, que estava fechado desde 2020 devido à pandemia, passou por reformas realizadas pelo Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Sedest. Com as melhorias concluídas, o atrativo voltará a receber visitantes.