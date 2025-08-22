Coluna ADI pelo Paraná

Investimento em educação
Paraná - O Paraná lidera o país em investimento proporcional na educação: 24% das despesas líquidas foram destinadas ao setor no 1º semestre de 2025, segundo o Tesouro Nacional. Foram R$ 7,78 bilhões, 89,8% acima da média nacional em valores absolutos. Os recursos financiam obras, climatização, tecnologia e programas de intercâmbio. O estado também ocupa a liderança do Ideb no ensino médio.
Qualidade acadêmica
A Uninter, que se prepara para celebrar 30 anos de história, registrou em 2024 um lucro líquido recorde de R$ 130,9 milhões, alta de 25,4% em relação ao ano anterior. O resultado reflete o crescimento de 19,3% no número de alunos e a consolidação entre as instituições mais rentáveis do setor. Reconhecida pela qualidade acadêmica, já investiu mais de R$ 200 milhões em inovação pedagógica, formação docente e laboratórios modernos.
Turismo do Paraná
O turismo do Paraná cresceu 4,7% em junho de 2025, acima da média nacional de 4,1%, segundo a Fecomércio PR. No acumulado de 12 meses, a alta foi de 7,4%, também superior ao Brasil (6,1%). O avanço foi impulsionado por transporte aéreo, hotéis e bufês. O estado já ocupa a 8ª posição em receitas turísticas no país.
Ponte de Guaratuba
As obras da Ponte de Guaratuba alcançaram 70% de execução, incluindo os acessos viários que ligarão a PR-412 nos dois lados da baía. O Consórcio Nova Ponte divulgou imagens que mostram ciclovias, rodovias, rotatórias, áreas para pedestres e paisagismo. Os acessos somam 1,8 km, sendo 940 metros em Guaratuba e 880 metros em Matinhos, totalizando 3,07 km com a ponte. A previsão é de ampla movimentação de terraplenagem e pavimentação nos próximos meses.
Demissão em massa
A indústria Millpar anunciou o fechamento da planta em Quedas do Iguaçu e uma demissão em massa na unidade de Guarapuava, no Paraná. A empresa, que somava cerca de 1,1 mil funcionários, atribuiu a decisão à tarifa de 50% imposta pelo governo Donald Trump aos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, principal destino de suas vendas.
Impactos da tarifa
Segundo comunicado, a Millpar já havia concedido férias coletivas a 720 trabalhadores, mas a manutenção do cenário adverso levou ao encerramento das atividades em Quedas do Iguaçu e à readequação da unidade de Guarapuava. Além dos direitos legais, a empresa informou que está oferecendo benefícios extras, como auxílio-alimentação, apoio psicológico e suporte para recolocação profissional.
Pacto da direita
Governadores de nove estados firmaram um pacto político para apoiar, em bloco, um candidato da direita no segundo turno das eleições de 2026. O acordo foi selado em jantar em Brasília, que também marcou a criação da federação União Progressista (PP e União Brasil), agora a maior legenda do país. Ronaldo Caiado (União Progressista-GO) confirmou a articulação e falou em promover uma “virada do Brasil”.
Pacto da direita II
O pacto prevê que, embora cada partido possa lançar candidato no primeiro turno, haverá convergência no segundo, com o objetivo de derrotar o PT e o governo Lula. O encontro contou ainda com líderes do PL, MDB, PSD e Republicanos, e reforça a estratégia coordenada da direita e centro-direita para 2026, em meio à ausência de Jair Bolsonaro da disputa presidencial.