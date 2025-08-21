Coluna ADI pelo Paraná

IPVA mais barato
Paraná - O governador Ratinho Junior anunciou redução de 46% na alíquota do IPVA no Paraná, que passará de 3,5% para 1,9% em 2026, tornando-se a menor do país. A medida vai beneficiar 3,4 milhões de proprietários de veículos, quase 83% da frota tributada do estado. Com a nova base de cálculo, um carro de R$ 50 mil terá imposto reduzido de R$ 1.750 para R$ 950. Automóveis, motocicletas acima de 170 cilindradas, caminhonetes e utilitários estão entre os contemplados.
Leilão de transmissão
O Paraná está entre os 12 estados contemplados no leilão de transmissão de 2026 aprovado pela Aneel, que prevê R$ 3,31 bilhões em investimentos e cerca de 9 mil empregos. O certame, marcado para 27 de março, inclui cinco lotes e 661 km de novas linhas, além da continuidade de operações já existentes. No total, o estado será beneficiado por obras que fortalecem a rede elétrica nacional e ampliam a segurança energética.
Operação Arco Sul
O Paraná é um dos alvos da Operação Arco Sul, deflagrada nesta terça-feira (19) pela Polícia Federal contra um grupo criminoso envolvido no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A ação mobiliza 110 policiais federais e 32 militares para cumprir 24 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão nos três estados. No Paraná, armas e drogas foram apreendidas, reforçando o impacto regional da operação.
Impactos no mercado
O tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos às exportações brasileiras de madeira processada atinge em cheio o Paraná, responsável por 90% da produção nacional junto com SC e RS. Só no estado, são 6,7 mil empresas e 109 mil empregos diretos em risco. Em Guarapuava, a Millpar suspendeu a produção e colocou 720 funcionários em férias coletivas por tempo indeterminado.
Efeitos econômicos
A madeira é o principal produto exportado pelo Paraná aos EUA e sustenta cadeias produtivas interligadas a setores como o de carnes e aves. Segundo a Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, a retração ameaça a economia regional e pode gerar um “efeito dominó” no mercado interno. Estima-se que até 180 mil postos de trabalho no Brasil estejam em risco, sendo o Paraná o estado mais exposto.
Troféu Transparência
A Sanepar foi premiada pela 12ª vez com o Troféu Transparência 2025, da Anefac, sendo oito delas consecutivas. O reconhecimento destaca a clareza das demonstrações financeiras da empresa, que figura entre as 30 selecionadas no país. A cerimônia ocorrerá em outubro, em São Paulo. Além da Sanepar, foram premiadas Klabin, Lojas Renner, Engie e Randon.
Energia limpa
Na abertura do Cosud, em Curitiba, Ratinho Junior defendeu que o Brasil seja referência mundial em energia limpa e preservação ambiental. O governador destacou os avanços do Paraná em sustentabilidade, como 95% da energia proveniente de fontes renováveis e a meta de universalizar o saneamento até 2028. O encontro ocorre junto à Conferência da Mata Atlântica, cujas propostas serão levadas à COP30.