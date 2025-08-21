Coluna ADI pelo Paraná

IPVA mais barato

Paraná - O governador Ratinho Junior anunciou redução de 46% na alíquota do IPVA no Paraná, que passará de 3,5% para 1,9% em 2026, tornando-se a menor do país. A medida vai beneficiar 3,4 milhões de proprietários de veículos, quase 83% da frota tributada do estado. Com a nova base de cálculo, um carro de R$ 50 mil terá imposto reduzido de R$ 1.750 para R$ 950. Automóveis, motocicletas acima de 170 cilindradas, caminhonetes e utilitários estão entre os contemplados.

Leilão de transmissão

O Paraná está entre os 12 estados contemplados no leilão de transmissão de 2026 aprovado pela Aneel, que prevê R$ 3,31 bilhões em investimentos e cerca de 9 mil empregos. O certame, marcado para 27 de março, inclui cinco lotes e 661 km de novas linhas, além da continuidade de operações já existentes. No total, o estado será beneficiado por obras que fortalecem a rede elétrica nacional e ampliam a segurança energética.

Operação Arco Sul

O Paraná é um dos alvos da Operação Arco Sul, deflagrada nesta terça-feira (19) pela Polícia Federal contra um grupo criminoso envolvido no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A ação mobiliza 110 policiais federais e 32 militares para cumprir 24 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão nos três estados. No Paraná, armas e drogas foram apreendidas, reforçando o impacto regional da operação.

Impactos no mercado

O tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos às exportações brasileiras de madeira processada atinge em cheio o Paraná, responsável por 90% da produção nacional junto com SC e RS. Só no estado, são 6,7 mil empresas e 109 mil empregos diretos em risco. Em Guarapuava, a Millpar suspendeu a produção e colocou 720 funcionários em férias coletivas por tempo indeterminado.