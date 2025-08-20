Coluna ADI pelo Paraná

Encontro

Crédito: Elton F. Cunha Santos

Paraná - Representantes da Associação dos Jornais e Portais do Paraná (adipr.com.br) acompanhados do Sindicato dos Proprietários de Jornais e Revistas do Estado do Paraná (Sindejor-PR), realizaram nesta segunda-feira (18) uma visita ao empresário Dr. Paulo Pimentel. Durante o encontro, foram discutidos o papel estratégico da imprensa regional, os desafios da política estadual e nacional e as perspectivas para o futuro do jornalismo no Estado.

Presenças

Participaram do encontro o presidente da ADI-PR, Nery José Thomé; o presidente do Sindicato dos Proprietários de Jornais e Revistas do Estado do Paraná (Sindejor-PR), Nicolás Meitia; o vice-presidente da ADI, Wilson Oliveira; o diretor financeiro do Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas do Estado do Paraná, Antonio Saad Gebran; e o diretor comercial da ADI-PR, Ricardo M. Takiguti.

Pagamento de recompensas

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, em 2º turno, o Projeto de Lei que cria o Programa Estadual de Pagamento de Recompensas. Cidadãos poderão receber compensação por informações úteis ao Cide 181, com sigilo garantido, que previnam, interrompam ou solucionem crimes. A SESP/PR validará a utilidade das denúncias e os valores serão definidos por decreto; emendas vedam pagamento a policiais e permitem novos canais da Polícia Civil.