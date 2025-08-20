Coluna ADI pelo Paraná

Encontro
Paraná - Representantes da Associação dos Jornais e Portais do Paraná (adipr.com.br) acompanhados do Sindicato dos Proprietários de Jornais e Revistas do Estado do Paraná (Sindejor-PR), realizaram nesta segunda-feira (18) uma visita ao empresário Dr. Paulo Pimentel. Durante o encontro, foram discutidos o papel estratégico da imprensa regional, os desafios da política estadual e nacional e as perspectivas para o futuro do jornalismo no Estado.
Presenças
Participaram do encontro o presidente da ADI-PR, Nery José Thomé; o presidente do Sindicato dos Proprietários de Jornais e Revistas do Estado do Paraná (Sindejor-PR), Nicolás Meitia; o vice-presidente da ADI, Wilson Oliveira; o diretor financeiro do Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas do Estado do Paraná, Antonio Saad Gebran; e o diretor comercial da ADI-PR, Ricardo M. Takiguti.
Pagamento de recompensas
A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, em 2º turno, o Projeto de Lei que cria o Programa Estadual de Pagamento de Recompensas. Cidadãos poderão receber compensação por informações úteis ao Cide 181, com sigilo garantido, que previnam, interrompam ou solucionem crimes. A SESP/PR validará a utilidade das denúncias e os valores serão definidos por decreto; emendas vedam pagamento a policiais e permitem novos canais da Polícia Civil.
Olimpíada Nacional de IA
Duas estudantes da rede estadual do Paraná conquistaram medalha de ouro na 1ª Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA), que reuniu mais de 700 mil alunos de todo o país. Érica Rodrigues, de Piraquara, e Thaís Cristina Costa, de Jandaia do Sul, foram destaque entre as três meninas premiadas nacionalmente. O feito reforça o protagonismo feminino na tecnologia e evidencia os investimentos do Estado em inovação educacional, como robótica, programação e o programa Talento Tech. Ao todo, oito medalhistas de ouro são paranaenses.
Novas eleições
TRE-PR marca novas eleições em três cidades do Paraná. A decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) após a cassação de prefeitos e vices por irregularidades nas eleições municipais de 2024. Cruzeiro do Iguaçu (compra de votos) e São João (abuso de poder político e econômico) tiveram prefeitos e vices cassados. Em São Tomé, o pleito decorre do indeferimento do registro de Eliel Hernandes Roque (MDB).
Superávit
O Estado registrou saldo positivo de R$ 144 bilhões nas transações com outras unidades da Federação, o maior da série histórica, segundo o Ipardes com base no Confaz. As vendas somaram R$ 981 bilhões e as compras R$ 837 bilhões, refletindo diversificação produtiva e capacidade de abastecimento nacional. O desempenho é puxado por alimentos, combustíveis, eletrodomésticos e veículos, setores nos quais o Paraná se consolidou como fornecedor estratégico. Para Jorge Callado (Ipardes), os números evidenciam o “alto patamar produtivo paranaense”.