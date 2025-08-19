Coluna ADI pelo Paraná

Assembleia Itinerante

Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná realiza na quinta-feira (21) a 27ª edição da Assembleia Itinerante, durante a 53ª Efapi Expo, em Santo Antônio da Platina. A sessão especial começa às 18h e contará com serviços da Defensoria Pública e do TRE-PR. Criado em 2023, o programa já percorreu diversas cidades do Estado, reunindo mais de 6 mil sugestões da população. O objetivo é aproximar o Legislativo dos cidadãos e transformar demandas em ações concretas.

Celepar

O leilão de privatização da Celepar, empresa de tecnologia do Governo do Paraná, está marcado para novembro e já desperta interesse de grandes grupos nacionais e internacionais. Segundo fontes do governo, multinacionais da Itália, Canadá e Irlanda, além de dois grandes bancos e empresas brasileiras de tecnologia, avaliam fazer ofertas. O processo de avaliação ocorre por meio do Data Room, aberto em 8 de agosto e disponível até 15 dias antes do leilão.

Disney no Brasil

Curitiba recebe em dezembro o primeiro espetáculo natalino da Disney no Brasil: “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível”, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui. A pré-venda de ingressos começou nesta segunda-feira (18), para clientes Nubank, e a venda geral abre na quinta (21), às 14h. Os ingressos custam a partir de R$ 25. O evento terá ainda sessões exclusivas para estudantes, cinema ao ar livre do Disney+ e atrações temáticas gratuitas.