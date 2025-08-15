Coluna ADI pelo Paraná

Apaes do Paraná
A deputada federal Luisa Canziani (PSD) participou, ao lado de representantes das Apaes do Paraná, de reunião com o ministro Edson Fachin para tratar da ADI 7796, que ameaça leis de atendimento educacional especializado. O encontro contou com líderes da Federação Estadual das Apaes e da Secretaria de Educação. Segundo a parlamentar, a pauta foi bem recebida por Fachin. Ela reafirmou o compromisso de defender a inclusão e evitar retrocessos nas conquistas das pessoas com deficiência.
Inovação
O Colégio Estadual Porto Seguro, de Paranaguá, é pioneiro no Paraná ao utilizar, em caráter de teste, a plataforma Visual Class Net (www.class.com.br) para o simulado do Saeb. Os testes começaram em agosto e contam também com o uso de inteligência artificial para identificar conteúdos e habilidades que cada aluno precisa reforçar. A iniciativa busca aprimorar o desempenho dos estudantes nas avaliações e fornecer dados aos professores.
Primeira Infância
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 147/2019, que cria o Serviço de Proteção e Atendimento à Maternidade e à Primeira Infância (PAMPI). A proposta, do deputado Diego Garcia (Republicanos), prevê apoio multidisciplinar a gestantes em vulnerabilidade social e crianças na primeira infância. O objetivo é fortalecer vínculos familiares e sociais, além de auxiliar na conciliação da vida pessoal, profissional e comunitária. O texto segue para análise nas demais comissões da Casa.
Território Turístico
O Governo do Paraná integrou oficialmente o Território Turístico Campos Gerais ao programa “18 Territórios, 1 Só Destino”, em evento realizado nesta quarta-feira (13), em Tibagi. Para o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, a ativação do nono território “reforça o compromisso em valorizar as paisagens naturais, o patrimônio histórico e a força do agronegócio desta região”. Ele destacou que a iniciativa é um passo decisivo para o desenvolvimento sustentável e novas oportunidades.
Território Turístico II
O novo Território Turístico Campos Gerais reúne 19 municípios: Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, Imbaú, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Reserva, São João do Triunfo, Sengés, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania. Entre os atrativos estão o Parque Estadual Vila Velha, em Ponta Grossa, o Cânion Guartelá, em Tibagi, e o Parque Histórico de Carambeí.
Medalha de ouro
O curitibano Gustavo Milano conquistou a medalha de ouro no judô 100kg nos Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025, garantindo vaga para Lima 2027. Ele venceu o americano Daniel Liubimovski na final, após superar adversários da Venezuela e de Cuba. Milano integra o Programa de Incentivo ao Esporte da Prefeitura de Curitiba, que investe recursos do IPTU em projetos esportivos.
Alerta laranja
O Inmet emitiu alerta laranja para baixa umidade do ar em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Distrito Federal e partes de Minas Gerais e do Paraná. A umidade deve variar entre 12% e 20%, com risco de incêndios florestais e problemas à saúde. O órgão recomenda hidratação constante, evitar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes, além de umidificar ambientes e hidratar a pele.