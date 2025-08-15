Coluna ADI pelo Paraná

Apaes do Paraná

A deputada federal Luisa Canziani (PSD) participou, ao lado de representantes das Apaes do Paraná, de reunião com o ministro Edson Fachin para tratar da ADI 7796, que ameaça leis de atendimento educacional especializado. O encontro contou com líderes da Federação Estadual das Apaes e da Secretaria de Educação. Segundo a parlamentar, a pauta foi bem recebida por Fachin. Ela reafirmou o compromisso de defender a inclusão e evitar retrocessos nas conquistas das pessoas com deficiência.

Inovação

O Colégio Estadual Porto Seguro, de Paranaguá, é pioneiro no Paraná ao utilizar, em caráter de teste, a plataforma Visual Class Net (www.class.com.br) para o simulado do Saeb. Os testes começaram em agosto e contam também com o uso de inteligência artificial para identificar conteúdos e habilidades que cada aluno precisa reforçar. A iniciativa busca aprimorar o desempenho dos estudantes nas avaliações e fornecer dados aos professores.

Primeira Infância

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 147/2019, que cria o Serviço de Proteção e Atendimento à Maternidade e à Primeira Infância (PAMPI). A proposta, do deputado Diego Garcia (Republicanos), prevê apoio multidisciplinar a gestantes em vulnerabilidade social e crianças na primeira infância. O objetivo é fortalecer vínculos familiares e sociais, além de auxiliar na conciliação da vida pessoal, profissional e comunitária. O texto segue para análise nas demais comissões da Casa.

Território Turístico

O Governo do Paraná integrou oficialmente o Território Turístico Campos Gerais ao programa “18 Territórios, 1 Só Destino”, em evento realizado nesta quarta-feira (13), em Tibagi. Para o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, a ativação do nono território “reforça o compromisso em valorizar as paisagens naturais, o patrimônio histórico e a força do agronegócio desta região”. Ele destacou que a iniciativa é um passo decisivo para o desenvolvimento sustentável e novas oportunidades.