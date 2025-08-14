Coluna ADI pelo Paraná

Guto no Oeste

Brasil - O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, participa nesta sexta-feira (15), em Cascavel, de reunião da Amop e do Programa Oeste em Desenvolvimento. O encontro, na sede da Amop, reunirá prefeitos, lideranças e representantes do setor produtivo para alinhar ações estratégicas. A pauta inclui integração público-privada e fortalecimento regional. Serão apresentados avanços e metas das oito câmaras técnicas do POD até 2028.

Exportações

O Paraná está entre os três estados que devem inaugurar as exportações de carne bovina brasileira ao Japão, junto com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A escolha se deve ao status de área livre de febre aftosa sem vacinação, obtido antes do restante do país. Auditorias já foram realizadas por autoridades japonesas e o relatório de aprovação deve ser divulgado em breve. A abertura para o restante do Brasil será solicitada após a habilitação do Sul.

Plano de contingência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou uma medida provisória criando uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço imposto pelo presidente dos EUA, de Donald Trump. Segundo Lula, o valor “é só o começo” do plano de contingência, que poderá ser ampliado conforme a necessidade.

Plano de contingência II

Além do crédito, o plano inclui compras governamentais, abertura de novos mercados e estímulo ao conteúdo nacional. Lula defendeu que empresários brasileiros “briguem por mercados” e explorem mecanismos legais nos EUA para contestar a sobretaxa. O objetivo é garantir a sobrevivência e competitividade das empresas nacionais.